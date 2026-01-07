La Contraloría General de la República reveló que el Hospital II-1 Nuestra Señora de las Mercedes, de la provincia de Paita, pagó a servidores públicos administrativos y asistenciales por guardias que no cumplieron, generando un perjuicio de S/48,088.98.

El informe de control específico Nº009-2025-2-4190-SCE señala los hechos, presuntamente irregulares.

La comisión de control que verificó la documentación de dicha entidad, evidenció que, durante los períodos 2023 y 2024 programaron guardias hospitalarias a jefes y coordinadores de distintas áreas del mencionado hospital.

El informe detalla que, el encargado del control de asistencias, sin la verificación diaria y completa del servicio de guardia hospitalaria, conforme al rol de programación de guardias y sin efectuar el descuento correspondiente por su incumplimiento, remitió el informe de liquidación en el mismo mes de prestado el servicio al jefe del área de personal, quien lo derivó al director de la Unidad de Administración para la autorización de pago en el mismo mes de programado el servicio, quien no adoptó las acciones correctivas pertinentes.

“El jefe del área de personal emitió el informe, mediante el cual incluyó en la planilla única de pagos de la compensación económica por la prestación del servicio de guardias en el mismo mes que se estaba realizando el servicio y ante de la culminación de la programación de guardia hospitalaria, pese a que los servidores públicos no cumplieron con el rol de programación, no efectuaron descuento alguno, lo cual los benefició con un pago indebido por dicho concepto y ocasionó perjuicio al Estado”, señala el informe.

Asimismo, indicaron que, tras lo expuesto anteriormente, “generó un perjuicio económico al Estado de S/48,088.98 y fue ocasionado por el accionar de los responsables de Control de Asistencia, quienes remitieron al jefe del área de Personal, el informe mediante el cual enviaron el proyecto de liquidación de guardias hospitalarias”, añaden.

A la vez detallan que el jefe de la Unidad de Administración no adoptó las acciones correctivas pertinentes, respecto a la tramitación de la liquidación de guardias hospitalarias en contravención de la normativa.

Además, los encargados del área de Personal emitieron el informe mediante el cual incluyeron en la planilla única de pagos de la compensación económica por la prestación del servicio de guardias.

La comisión de control evidenció que el servidor a cargo del control de asistencias y del área de personal, programaron las guardias hospitalarias y no tuvieron en cuenta que, según las marcaciones alcanzadas, no cumplieron con la prestación efectiva del servicio de guardia conforme a la programación, es decir, incumplieron el total de guardias programadas y, además, no cumplieron con la jornada completa de 12 horas, según la Contraloría de la República.