El regidor del oficialismo de la Municipalidad Provincial de Piura, Edwin Cristian Carreño Yarlequé, que fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el año pasado, aún continúa ejerciendo sus funciones como concejal y ayer participó de todas las actividades por el Grito Libertario.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia del regidor Edwin Cristian Carreño Yarlequé, bajo el expediente JNE 2025000696 Vacancia Municipal N° 170-2024 y confirmada en audiencia pública realizada el 5 de diciembre de 2025.

Al respecto, el concejal, al ser interrogado por los medios de comunicación, visiblemente mortificado aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones aún no le ha remitido la respectiva resolución de vacancia, por lo tanto, continuará ejerciendo su labor como regidor de la comuna piurana.

“Aún no tenemos la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y ustedes como periodistas deben de tener la información exacta”, precisó Carreño.

Al preguntarle por qué habría demorado que el JNE le remita la resolución, precisó: “Bueno, no es mi competencia, es competencia del Jurado Nacional de Elecciones, yo estaré aquí hasta que esa resolución o hasta que el pueblo me de la confianza”, afirmó.

Subrayó que, pese a su vacancia, le parece ético permanecer en el cargo. “Me parece totalmente ético...todavía no tengo resolución, solamente lo que tenemos es un documento del JNE donde da un trámite que debe continuar y que debe finalizar con una resolución. Hasta el momento yo no tengo ninguna resolución y, por lo tanto, yo sigo siendo regidor”.

Con respecto, a que, si cobrara su dieta, pese a la vacancia, no quiso responder y solo se limitó a decir que seguirá en el cargo. “Bueno, yo estaré hasta aquí, hasta que salga esta resolución y lo que determine el Jurado lo respetaré. Yo sigo siendo regidor, más no le puedo decir”.

Al respecto, el regidor Ricardo Acuña pidió la intervención del Ministerio Público, pues su colega estaría usurpando funciones. “Él (regidor) debería abstenerse de participar hasta conocer el fundamento de la resolución…La fiscalía de Piura debería evaluar porque tiene las competencias para ello, porque podríamos estar ante un posible delito de usurpación de funciones porque ya hay un pronunciamiento”, dijo.