En el marco de la conmemoración por los 205 años del grito libertario, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, anunció un presupuesto inicial de S/ 80 millones destinado a la ejecución de proyectos estratégicos.

El anuncio lo hizo durante la sesión solemne, en la que explicó que en el sector Los Algarrobos se han destinado S/ 12 millones para recuperar infraestructura básica largamente postergada.

Subrayó que se destinará principalmente a los sectores transporte, educación, cultura, deporte, saneamiento y medio ambiente.

El alcalde recordó que, desde el inicio de su gestión, en 2023, se han entregado 244 obras en distintos sectores de la ciudad. Precisó que se han ejecutado más de 50 kilómetros de pistas.

Destacó la modernización del sistema de limpieza pública con la adquisición de 15 nuevas compactadoras y el impulso decisivo al proyecto del relleno sanitario, que beneficiará a Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, poniendo fin a años de postergación y malas prácticas ambientales.

En materia de seguridad ciudadana, el burgomaestre anunció la instalación de 83 videocámaras de visión 360°, reafirmando el compromiso de su gestión con el uso de tecnología para enfrentar la delincuencia, recuperar espacios públicos y devolver la tranquilidad a las familias piuranas.

Al proyectar el inicio del 2026, el alcalde reconoció las incomodidades temporales que generan las obras en ejecución, pero fue enfático al señalar que Piura no se detendrá. “Las molestias pasan, las obras quedan”, sostuvo.

Las actividades conmemorativas se iniciaron con una misa en la Basílica Catedral de Piura, seguida del izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas. Posteriormente, las autoridades participaron en la sesión solemne realizada en el salón de actos Almirante Miguel Grau.