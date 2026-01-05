Un grupo de ciudadanos con carteles en mano y en medio de la ceremonia por el Grito Libertario, una vez más criticó las obras que se ejecutan en el centro de Piura y aseguraron que desde el inicio se realizó mal el expediente técnico, lo cual traerá como consecuencia cuantiosas pérdidas económicas y también afectará la salud y otros aspectos.

La integrante de la Asociación Vigilia Ciudadana, Mela Salazar, explicó que a pesar de que Piura cumple 205 años del Grito Libertario, la ciudad sigue sumida en “abusos”.

“Lamentablemente cumplimos 205 años del Grito Libertario y efectivamente, seguimos viviendo abusos de la autoridad (...). Se supone que estamos celebrando un día de la independencia, del orgullo por nuestra identidad, por nuestra cultura, por nuestro patrimonio y justamente es lo que se está maltratando ahora mismo (...). La urbe piurana no puede mantenerse en este maltrato, en esta falta de obras y de proyectos bien hechos, no nos merecemos esto, nosotros pedimos que se trabaje por el bien común y al servicio de los ciudadanos”, recalcó Salazar.

Mela Salazar cuestionó duramente el expediente técnico de la obra del centro de Piura, pues aseguró que el proyecto nació en la Municipalidad Provincial de Piura.

“El proyecto del centro histórico nació en la municipalidad porque fue la unidad formuladora de un expediente mal hecho que luego fue simplemente reelaborado por el gobierno regional, pero lo que hizo fue subir el presupuesto y al tanque de tormenta de aguas aumentarle la dimensión, pero no tiene ni pies ni cabeza, eso es un expediente trucho y nosotros acusamos al alcalde que fue la unidad formuladora y al gobernador porque el gobierno regional es la unidad ejecutora por este contratista que no tiene experiencia en drenaje del nivel subterráneo”, sentenció Salazar.

Subrayó que este proyecto está “mal hecho y con un expediente con tantos vacíos y deficiencias. “No se hizo ficha técnica, no se hizo estudios de perfil, no hay un consorcio que tenga la experiencia y con excelente nivel para ejecutar esta obra y seguro retrocederá, se paralizará, tendrá adendas, adicionales y esto no tiene para cuándo terminar”, indicó.

A su turno, el exdecano del Colegio de Economistas, Williar Hidalgo, dijo que con esta obra Piura, sobre todo los pequeños negocios del centro, tienen incalculables pérdidas económicas.

“El daño económico es tremendo porque se ha destruido el centro histórico de la ciudad. No hay calle buena en estos momentos. Los pequeños negocios, los emprendimientos han sido quebrados en esta época, porque centran sus esperanzas en que las ventas navideñas les va a salvar el año, hacen sus inversiones desde los meses de julio, ya están invirtiendo para la campaña navideña, hacen sus préstamos, se endeudan con la posibilidad de ganar y pagar sus créditos en enero”, explicó Hidalgo.