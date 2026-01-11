En la región Lambayeque, un funcionario de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe (MPF) solicitó que la propia comuna solvente el pago de su defensa legal en un proceso judicial, donde la Fiscalía pide que sea condenado a 12 años de cárcel.

Se trata de Jairo Torres Monje, jefe de la Oficina de Administración de la MPF, quien junto a otros funcionarios y el mismo alcalde Polanski Carmona Cruz, ha sido acusado como autor de presuntos actos de corrupción.

Caso

Lo polémico del caso es que, en su escrito dirigido al burgomaestre, de fecha 15 de diciembre de 2025, Torres Monje propuso la contratación de su propia pareja sentimental, la abogada Greys Alondra Llaguento Heredia.

Así lo reveló el comunicador Ricardo Céspedes Mozo, a través de su página Bajo la Lupa, donde difundió una fotografía del cuestionado funcionario junto a la letrada, quien el año pasado también fue favorecida con órdenes servicios para la comuna.

“Hago un llamado a Contraloría y Procuraduría para que se investiguen las órdenes de servicio de la pareja del actual administrador de la MPF - Jairo Torres Monje (acusado de corrupción). Señores regidores, señores del Ministerio Público, les pido como ciudadano ferreñafano que la MPF debe ser intervenida”, señaló.

Incluso, Torres Monje suscribió una constancia de prestación de servicio a favor de “su abogada”, donde asegura que ella se desempeñó con “diligencia y conducta correcta” de enero a julio de 2025.

Del mismo modo, dejó constancia que su pareja trabajó en su despacho (oficina de Administración) como asesora externa, durante los meses de abril, mayo y junio del 2024, tiempo en que “demostró honradez, responsabilidad, puntualidad y eficiencia en el desarrollo de sus funciones”.

En la referida fotografía se aprecia al funcionario con una botella de cerveza en mano, vestido con bividí y bermuda, y, a su lado, sonriente, su abogada, celebrando con él un momento especial.

En otras fotos a las que tuvo acceso diario Correo se aprecia a la pareja disfrutando de un viaje al extranjero.

Cabe indicar que Torres Monje ampara su requerimiento en el artículo 35 de la Ley del Servicio Civil, el cual establece que la entidad puede asumir el costo de la defensa legal de un funcionario acusado, con obligación de reembolso si se demuestra su responsabilidad al finalizar el juicio.

En su escrito, el funcionario pidió como monto estimado de los honorarios profesionales de su pareja, la suma de S/ 25,000 para todo el proceso penal (carpeta fiscal N° 397 – 293) y señaló como razones de dicha propuesta: “por ser una profesional de amplia experiencia en litigios penales”.

Como se recuerda, en dicho proceso penal, son 10 acusados, entre ellos el alcalde Polanski Carmona y el administrador Jairo Torres, para quienes pide 12 años de cárcel por el delito de colusión agravada.

Se les imputa haber concertado con José Benavides Mejía, representante de J&A Grupo Aljor Servicios Generales SAC, para simular un proceso de contratación y favorecer a dicha empresa en el supuesto servicio de mantenimiento del parque principal.

Dato

En su escrito, Jairo Torres niega tener responsabilidad en los hechos, pues actuó en el ejercicio regular de sus funciones.