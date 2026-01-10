El Poder Judicial de Lambayeque envió a la cárcel a individuo acusado del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple.

Se trata de Fabricio Leonardo Pompa Sandoval, de 18 años de edad, alias de “Shagui”, a quien le dieron 9 meses de prisión preventiva por ser el presunto autor de disparar contra el mototaxista Alberto Vargas Santa Cruz (39), a quien le causó la muerte.

Caso

Esta medida coercitiva se dio luego que la fiscal Gabriela Acuña Gonzáles, en sus alegatos que expuso ante la jueza Mary Cortijo Núñez, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, indicó que el crimen se registró a la 1 de la tarde del 3 de enero del 2026, cuando la víctima se encontraba en un paradero de mototaxis en la esquina de las calles Quiñones con Mesones Muro del pueblo joven Raymondi del distrito de La Victoria.

Vargas Santa Cruz conversaba con el adolescente de iniciales J.S.Ch.M. (17), de pronto apareció un automóvil de color azul, donde el sujeto sindicado sacó medio cuerpo por la ventana y portando un arma de fuego empezó a disparar a diestra y siniestra contra el menor de edad, quien afortunadamente logró correr y ponerse a buen recaudo.

Sin embargo, los proyectiles de bala le impactaron al mototaxista en el abdomen dejándolo gravemente herido. Sus familiares lo condujeron rápidamente hasta un centro de salud de la localidad, donde desafortunadamente llegó sin vida.

Luego los agentes de diferentes comisarias, unidades, así como los detectives del equipo Nº 03 del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), atraparon a “Shagui” y su hermano Fernando Jeremías Pompa, quien terminó lesionado, pero luego fue puesto en libertad.

El menor aseguró que en horas de la mañana del mismo día acudió a la casa de Fabricio Pompa en la avenida Los Amautas y Manco Inca, para reclamarle que no vaya a robar a su barrio y este lo amenazó con un arma de fuego.