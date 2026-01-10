En la región Lambayeque, en la provincia de Chiclayo, una obra de pavimentación inaugurada hace menos de un año en el distrito de La Victoria ya presenta fisuras y hundimientos que ponen en riesgo a la población.

Vecinos de la calle Federico Villarreal, en el pueblo joven Antonio Raimondi, exigieron al alcalde Edwin Vásquez Sánchez una solución inmediata.

Desde el 10 de diciembre de 2025, el dirigente Lucio Villegas Cubas envió una carta al burgomaestre, dándole a conocer los hechos, sin embargo hasta la fecha no responde.

Por tal motivo denunció públicamente el deterioro prematuro de la obra, ocasionado por el tránsito de vehículos pesados pertenecientes a una empresa constructora.

“Hay una obra de pistas y veredas en la UPIS San Martín, han abierto una vía de acceso y los camiones van y vienen, pero son de alto tonelaje y eso ha ocasionado el hundimiento, son como cinco cuadras afectadas. Esto perjudica la calidad de vida y puede producir accidentes”, dijo.

Precisó que días antes le solicitaron a los ingenieros del Consorcio Lambayeque, quienes ejecutan la referida obra, que no permitan el ingreso de volquetes, pero hacen caso omiso.

Por tal motivo, solicitaron al alcalde Edwin Vásquez que exija a dicha empresa constructora que repare el daño causado.

“Yo fui parte del comité, duró 15 años de gestión para que se ejecute y por eso nos causa mucha pena que inmediatamente quede deteriorada. Pedimos al alcalde y sus funcionarios que se constituyan y presionen para que la compañía repare este daño si ellos lo han ocasionado, porque es un bien público”, aseveró.

En la misiva enviada a la autoridad edil, el dirigente le advierte que la calle presenta “hundimiento, baches de consideración, fisuras y levantamiento de pavimento”.

Sostuvo que dichas afectaciones no solo dificultan el tránsito vehicular, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los adultos mayores y personas con discapacidad.

Por tal motivo, le solicitó que verifique la zona afectada, identifique a la empresa responsable del daño causado a fin de que asuma los costos de reposición de la obra afectada.