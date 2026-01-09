Desde que iniciaron sus gestiones en el 2023, ocho alcaldes distritales de la región Lambayeque incumplieron el pago de aportes a EsSalud y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pese a que contaban con los fondos respectivos, transferidos por el Poder Ejecutivo.

La deuda de estos municipios distritales supera los 2 millones 600 mil soles, siendo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), como entidad recaudadora, la que debería actuar con más efectividad para realizar la cobranza coactiva a las autoridades ediles morosas.

Así lo denunció el especialista en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, a través de su canal de Youtube “Contrata Bien”.

Detalles

Los alcaldes y sus respectivas deudas son: Julio Gálvez Marrufo (Tumán - S/ 782,413), Erwin Huertas Uceda (Monsefú – S/ 734,644), ​Segundo Castillo Espinoza (Lagunas - S/ 291,000), ​Manfri Bernal Yovera (Pomalca - S/ 274,249).

Asimismo, Manuel Neciosup Rivera (​Reque - S/ 250,566), ​José Tarrillo Nuntón (Pátapo - S/ 206,192), Aladino Mori Centurión (​Zaña – S/ 152,709) y Luis Baca Castañeda (Puerto Eten - 127,117).

“Es ahí donde la Sunat tiene que actuar. A estos alcaldes no se les puede permitir que terminen su gestión sin que antes paguen sus deudas. Les queda un año todavía. Tienen que pagar. La Sunat tiene que intervenir de forma más severa, porque llegan las siguientes gestiones y no saben qué hacer con esa deuda”, manifestó Chávez Pita.

El especialista indicó que los alcaldes deberían responder en qué gastaron ese dinero que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el pago de obligaciones tributarias.

​“Esa evasión, esa morosidad en el pago, es la que contribuye a la crisis que vive el país. ¿Por qué vemos una mala atención en EsSalud?, ¿por qué no hay una buena recaudación de EsSalud? ¿y por qué creen que el sistema de pensiones es precario? ¿Por qué creen que el país está así? Es por culpa de estas autoridades”, aseveró.