La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que desde el lunes 12 de enero iniciará el pago de pensiones correspondiente al mes de enero para 771 475 pensionistas a nivel nacional.

Los beneficiarios podrán cobrar sus pensiones mediante abono en cuenta bancaria, así como a través de agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes autorizados, con el objetivo de facilitar el acceso y garantizar mayor seguridad.

Cronograma de pago del régimen DL 19990

Para los 706 386 pensionistas del Decreto Ley N.° 19990, el pago se realizará según la inicial del apellido paterno, de acuerdo con el siguiente cronograma:

A – C: lunes 12 de enero

lunes 12 de enero D – L: martes 13 de enero

martes 13 de enero M – Q: miércoles 14 de enero

miércoles 14 de enero R – Z: jueves 15 de enero

Pago a otros regímenes previsionales

El viernes 16 de enero se efectuará el pago para 65 089 pensionistas pertenecientes a otros regímenes administrados por la ONP, entre ellos:

Decreto Ley N.° 20530

Decreto Ley N.° 18846

Régimen Especial Pesquero

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

Reajuste de pensiones del régimen 19990

La ONP informó además que más de 237 000 pensionistas de Jubilación e Invalidez del régimen 19990 accederán, desde enero de 2026, a un reajuste de hasta S/ 100 en el monto de su pensión.

Este beneficio está dirigido a:

Jubilados con mínimo 20 años de aportes , y

, y Pensionistas por invalidez con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la entidad precisó que, al encontrarse procesada la planilla de enero, el reajuste correspondiente a enero de 2026 se abonará junto con la pensión de febrero de 2026, conforme al cronograma oficial.

Canales de atención para pensionistas

La ONP recordó que los pensionistas pueden comunicarse con el servicio ONP Te escucha llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., para resolver dudas sobre pagos y beneficios.

