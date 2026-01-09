El congresista Segundo Montalvo, de la bancada Perú Libre, anunció la presentación de una moción de vacancia contra el presidente de la República, José Jerí, al considerar que el Ejecutivo habría comprometido la soberanía energética del país mediante la emisión del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, referido a la reorganización patrimonial de Petroperú.

Durante la novena sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, el legislador calificó de “delicada” la situación de la empresa estatal y sostuvo que la norma aprobada constituye una privatización encubierta que vulnera los intereses estratégicos del Estado.

En ese sentido, advirtió que Petroperú es la única industria estratégica con la que cuenta el Perú y afirmó que el Congreso debe evaluar con urgencia una eventual vacancia presidencial.

Asimismo, Segundo Montalvo anunció que se presentará una denuncia contra el ministro de Educación por presuntas omisiones vinculadas a demandas del magisterio, aunque evitó precisar los fundamentos legales de dicha acción.

El parlamentario aseguró contar con el respaldo de otros congresistas para impulsar ambas iniciativas y reiteró su compromiso con los docentes que respaldaron su intervención en el Parlamento.