Cuando el periodista Phillip Butters era precandidato presidencial del partido Avanza País, viajó a Puno -una de las regiones del sur del Perú- para participar en una entrevista radial en octubre del año pasado.

Sin embargo, no sabía que en los exteriores del local de la emisora había un plantón esperándolo para mostrar su desacuerdo por su presencia porque en 2022, el comunicador instó a la Policía a usar medidas letales contra los manifestantes.

A su salida, no solo recibió insultos y gritos, sino que también le lanzaron huevos y piedras.

Al final, tuvo que retirarse del lugar con ayuda de agentes de la Policía.

Si bien el sur tiene un peso significativo y de vital importancia para los comicios, es una zona difícil para los candidatos por la falta de presencia y atención en tantos años.

De acuerdo con información revisada por Correo, en las últimas elecciones, el sur se inclinó a votar por la izquierda.

EN NÚMEROS

En las elecciones del año 2011, Ollanta Humala de Gana Perú ocupó el primar en votos de la región del sur.

Con Puno, Cusco, Tacna, Arequipa, Moquegua y Apurímac, logró obtener 1,284,3618 votos.

El segundo lugar fue ocupado por Pedro Pablo Kuczynski con 369,944 votos.

Keiko Fujimori de Fuerza Popular alcanzó 303,036 votos y Alejandro Toledo de Perú Posible alcanzó 193,246 votos.

Ollanta Humala, quien consiguió más votos en el sur, fue el candidato presidencial de izquierda que pasó a segunda vuelta y compitió con Keiko Fujimori.

Finalmente, Humala Tasso venció a la candidata naranja en esa segunda vuelta.

El primero obtuvo 1,754,976 votos y la segunda 663,658 votos.

Es decir, hubo una diferencia de 1,091,318 votos.

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Humala venció a Keiko por 447,057 votos a nivel nacional.

La figura en el 2016 tuvo una variante.

La candidata presidencial Verónika Mendoza obtuvo 893,245 votos del sur.

El segundo lugar fue ocupado por Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio con 385,068 votos.

El tercer lugar fue para Alfredo Barnechea de Acción Popular con 207,359 votos y Gregorio Santos de Democracia Directa alcanzó 198,032 votos.

Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori pasaron a segunda vuelta y obtuvieron en el sur 1,666,625 y 900,911 votos, respectivamente.

Es decir, hubo una diferencia de 765,714 votos.

¿Por cuántos votos ganó PPK la segunda vuelta del 2016 a Keiko Fujimori? Solo ganó con una diferencia de 41,057 votos.

Verónika Mendoza fue la candidata más votada del sur en la primera vuelta del 2016. (Foto: GEC)

RECIENTE

Las elecciones del 2021 fueron muy fragmentadas. Sin embargo, el voto del sur para la izquierda no cambió.

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, obtuvo -de manera sorpresiva- en primera vuelta 970,097 votos de las regiones Puno (292,218), Cusco (232,178), Tacna (67,000), Arequipa (256,224), Moquegua (33,665) y Apurímac (88,812).

El segundo lugar del voto del sur se lo llevó Yonhy Lescano de Acción Popular (450,376) y el tercero Verónika Mendoza de Juntos por el Perú (191,092 votos).

El posicionamiento de Castillo Terrones en el sur lo llevó a una segunda vuelta para competir con Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

Pedro Castillo no solo ganó las elecciones en el 2021, sino que en la zona sur duplicó los votos en relación a la primera vuelta.

Sus votos se distribuyeron de la siguiente manera: Puno (645,813), Cusco (610,521), Tacna (154,223), Arequipa (558,085), Moquegua (80,520) y Apurímac (174,344).

En total, obtuvo 2,223,506 votos del sur, mientras que Keiko Fujimori alcanzó 631,207 votos.

En esa elección, Castillo ganó la presidencia a Fujimori por una diferencia de 44,263 votos a nivel nacional.

Pedro Castillo ganó de manera sorpresiva las elecciones en el 2021. (Foto: GEC)

ANÁLISIS

Para el analista César Campos, el voto del sur siempre ha sido un factor determinante, a pesar del volumen mayoritario que tiene el voto de la capital Lima.

“En el sur existe este fenómeno que no solo lo atribuiría a un factor ideológico o de izquierda, con posturas políticamente definidas de izquierda, sino sobre todo antilimeñas, anticentralistas, algo que ha sido estudiado por varios expertos. La gente de Puno y Cusco, mayoritariamente lo que hacen es despreciar cualquier indicador que venga de la capital”, indicó.

En dialogo con Correo, el experto precisó que en la región sur, los votantes tienen un distanciamiento con algunos candidatos y prefieren no votar por alguien que sea promovido o reconocido sobre todo en Lima.

“El voto en el sur es determinante, eso no lo podemos negar, es necesario que hayan campañas intensivas de todos lo candidatos para tener identidad en la zona sur”, afirmó.

Desde su punto de vista, el que las planchas presidenciales tengan a candidatos a las primeras vicepresidencia que provengan del sur, podría ayudar.

“Lo más interesante es que ver cómo va a desarrollar cada candidato su campaña para ir desbloqueando esa tesis del voto antilimeño que me paree que sí es un factor que unifica, que cohesiona a la mayor parte del sur, no tanto la ideología. Si bien es cierto hay una presencia de grupo ideológicos, hasta proterroristas, ese no es el peso mayor, sino el mayor peso creo que lo tiene el anticentralismo”, apuntó.

Para Campos, el voto se define, en el sur, principalmente por el anticentralismo.

“Puno, Cusco y parte de Arequipa, han desarrollado una cultura muy antilimeña, señalando que en Lima nacen todos los males, los padecimientos que tienen ellos. Cada vez que tienen un problema, en vez de reclamarle a sus gobernadores y alcaldes, le echan la culpa a Lima”, manifestó.

Finalmente, consideró que al tener más de 30 candidatos presidenciales, el voto en el sur se fragmentará bastante.

“Pueden surgir otras opciones. Recordemos que en el Perú, por descarte, sobre todo en el sur, básicamente se vota a favor de alguien, sino en contra de, un claro fue el señor Pedro Castillo que es cajamarquino, que no tiene nada que ver con el sur, pero que representaba el sentimiento anticentralista”, dijo.