La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso anunció que convocará a una nueva mesa de trabajo para abordar la situación de Petroperú, luego de la inasistencia de altos funcionarios del Ejecutivo a la última reunión realizada.

La presidenta del grupo de trabajo, congresista Katy Ugarte (Juntos por el Perú), informó que se espera contar en la próxima sesión con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Energía y Minas y Economía, el titular de Petroperú y un representante de Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería).

La mesa de trabajo titulada “La privatización de Petroperú: consecuencias para los consumidores” se desarrolló con la participación de congresistas, representantes de los trabajadores, la Defensoría del Pueblo y especialistas.

Ugarte explicó que los ministros invitados solicitaron la reprogramación de la cita y que incluso el titular de Energía y Minas expresó su disposición a asistir en una nueva fecha, la cual aún no ha sido definida.

Durante la sesión se expusieron posturas divergentes sobre el futuro de la empresa estatal. Mientras congresistas como Rosángela Barbarán cuestionaron las millonarias transferencias del Estado a Petroperú, otros como Hamlet Echevarría y Waldemar Cerrón defendieron su rol estratégico y rechazaron una eventual privatización.

Trabajadores y representantes de la Defensoría del Pueblo también expresaron preocupación por la reorganización y el manejo financiero de la empresa, en tanto que el expresidente del directorio, Alejandro Narváez, aseguró que Petroperú no está quebrada, aunque enfrenta problemas de liquidez.