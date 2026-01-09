José Jerí informó que el balance del estado de emergencia aplicado en Lima será presentado en los próximos días o de manera simultánea al lanzamiento del plan de seguridad humana.

También señaló que este informe se dará antes de que concluya enero y que actualmente los indicadores delictivos están en proceso de validación para asegurar la precisión de los datos.

El mandatario indicó que las evaluaciones preliminares muestran reducciones en algunos delitos, aunque reconoció que otros aún requieren un control más efectivo. Precisó que las cifras han sido revisadas en varias oportunidades como parte del proceso previo a su difusión oficial.

“En algunos ítems de delitos, las cifras, felizmente, ya han comenzado a descender; se va a presentar oficialmente en los próximos días”, expresó Jerí.

Durante una visita a Ica, anunció que la provincia de Pisco será declarada en emergencia por inseguridad ciudadana, en cumplimiento de un compromiso previo. Explicó que esta medida se integrará al plan de seguridad que el Ejecutivo presentará en enero como parte de una estrategia de alcance nacional.