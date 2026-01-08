El Poder Judicial evaluará el lunes 9 de marzo la demanda de amparo presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la que busca dejar sin efecto la resolución del Congreso que la inhabilitó por 10 años del ejercicio de la función pública.

La audiencia única fue programada por la Tercera Sala Constitucional de Lima y se realizará de manera virtual desde las 8:30 a. m., según informa RPP.

En su recurso, Delia Espinoza solicita la restitución plena de sus derechos constitucionales y su inmediata reposición como fiscal de la Nación y fiscal suprema titular, con el reconocimiento del tiempo de servicio interrumpido y el pago de los beneficios económicos correspondientes.

Asimismo, pide que se declare la nulidad de la resolución legislativa que dio lugar a la formación de causa penal en su contra por presuntos delitos vinculados a la elaboración del Reglamento de Actuación Fiscal, asegurando que nunca firmó ni aprobó dicho documento.

La exfiscal también cuestiona el procedimiento parlamentario seguido en la Denuncia Constitucional N.° 528, al considerar que vulneró el debido proceso en todas sus etapas.

La Tercera Sala Constitucional admitió la demanda por cumplir los requisitos legales y notificó al Procurador del Congreso para que responda en un plazo de 10 días.

Como se recuerda, la inhabilitación fue aprobada por el Pleno del Congreso mediante la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR, por una presunta infracción constitucional relacionada con la Ley N.° 32130.