El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, formalizó su inscripción al partido político Avanza País el miércoles 7 de enero, en la fecha límite establecida por el cronograma electoral para quienes buscan postular en los comicios de 2026.

La afiliación tiene como objetivo su candidatura a la Municipalidad Metropolitana de Lima, intención que el propio burgomaestre había adelantado en declaraciones previas.

Francis Allison cumplió con remitir su ficha de afiliación dentro del plazo legal, lo que le permitirá participar en los procesos de democracia interna de la agrupación.

Según los registros del sistema electoral, el alcalde quedó habilitado tras poner fin a su militancia en Alianza para el Progreso el pasado 3 de enero, partido con el que ganó la alcaldía de Magdalena del Mar en las elecciones de 2022.

La afiliación de Allison se produce en el marco de la convocatoria oficial a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizada por el Poder Ejecutivo el mismo 7 de enero.

Este proceso culminará con la jornada electoral del 7 de octubre y marca el inicio de los plazos para que los partidos definan candidaturas y estrategias de campaña a nivel nacional.