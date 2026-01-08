El Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó garantías institucionales para asegurar la continuidad de los equipos especiales del Ministerio Público encargados de investigar casos de alta complejidad, como Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que la especialización alcanzada por estos grupos debe ser preservada como un activo institucional y no estar sujeta a decisiones políticas.

En ese sentido, el CAL consideró necesario que la Junta de Fiscales Supremos emita un pronunciamiento técnico que otorgue certeza jurídica en el actual proceso de reordenamiento del Ministerio Público.

En el documento, se indica que esta intervención debe brindar claridad, respaldo técnico y estabilidad a las decisiones que se adopten en el marco de dicho proceso.

Asimismo, el gremio subrayó que la confianza ciudadana en el sistema de justicia depende de la firmeza y predictibilidad con la que se sancionen los actos de corrupción, sin importar el contexto político.

El CAL agrega que el trabajo de los equipos especiales resulta fundamental para garantizar la eficacia de la acción penal y el fortalecimiento del Estado de derecho.