Mario Vizcarra manifestó su rechazo a lo que considera un intento de excluirlo de la contienda electoral.

En declaraciones públicas, aseguró que “no vamos a permitir un atropello más” y exigió que se le permita postular, resaltando que en el Perú “no existe la inhabilitación perpetua”.

Vizcarra señaló haber presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) documentación “clara, precisa y contundente” que respalda su derecho a postular.

Señaló que esos documentos prueban la legalidad de su candidatura y rechazó los argumentos presentados para impedir su participación.

En su pronunciamiento, pidió al JNE que “se ponga los pantalones” y emita un fallo favorable. Además, señaló que existe una demanda popular que respalda su derecho a postular y reiteró que la competencia electoral debe desarrollarse “en la cancha”.