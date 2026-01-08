La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, indicó que los jueces no están obligados a acatar decisiones de tribunales internacionales si estas vulneran los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados vigentes.

En la apertura del año jurisdiccional, señaló que el control de convencionalidad debe centrarse en garantizar el contenido real de los derechos humanos, y no solo en el tribunal de origen del fallo.

Pacheco cuestionó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, que determina que la vida comienza con la implantación del embrión.

Asimismo, señaló que dicha interpretación contradice el artículo 4 de la Convención Americana y el artículo 2 de la Constitución peruana, que reconocen la protección de la vida desde la concepción.

La presidenta del Tribunal Constitucional subrayó que respetar las decisiones del sistema de justicia nacional es esencial para prevenir el caos y garantizar la seguridad jurídica.

Luz Pacheco admitió que pueden presentarse discrepancias entre los magistrados, pero subrayó que la decisión mayoritaria del Tribunal debe ser acatada, aunque algunos integrantes no la compartan.

Durante su exposición, Pacheco destacó que el Tribunal Constitucional resolvió 4.811 expedientes en 2023, a pesar del aumento de la carga procesal y sin contar con más personal.

También anunció la adopción de notificaciones electrónicas y el uso de inteligencia artificial para acelerar la revisión de los casos.

Además, solicitó al Congreso y al Ejecutivo una ampliación del presupuesto institucional, señalando que existen limitaciones para el mantenimiento y la contratación de servicios esenciales.