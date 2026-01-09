Un nuevo hecho del pasado de Alfonso López-Chau sale a relucir para poner sombras a sus aspiraciones políticas. Y es que el candidato presidencial de Ahora Nación, por motivos que el mencionado partido evitó precisar, estuvo un periodo en prisión.

Fue el excongresista Edgar Villanueva, militante de Ahora Nación, quien hizo pública esta información. En diálogo con RPP, y cuando se abordaba el tema de la minería, el exalcalde de la provincia de Andahuaylas comenzó a relatar los motivos por los cuáles no sería candidato a senador por dicha organización política.

Edgar Villanueva resaltó que uno de ellos es que López-Chau se molestó con él luego de que le aconsejara explicar los motivos por los cuales estuvo encerrado en un centro penitenciario.

“Le sugerí de la manera más correcta, a Alfonso López-Chau, que aclarara su situación del pasado. Todos tenemos un pasado político y le sugerí, porque yo conocía, que él hablara de su prisión en Lurigancho”, sostuvo, sin dar más detalles del tema.

ADMISIÓN

Luego de estas declaraciones, Correo buscó la versión de Ahora Nación, que nos remitió un comunicado en el que aceptan que su candidato presidencial estuvo tras las rejas.

“López-Chau (...) enfrentó al régimen militar de Juan Velasco Alvarado en un contexto histórico marcado por persecuciones y detenciones políticas propias de una dictadura. Como consecuencia de esa oposición democrática, fue privado de su libertad”, refirió el partido, sin precisar los cargos por los que estuvo recluido su líder.

Añadieron que cuando López-Chau cumplió 20 años “fue amnistiado, como ocurrió con numerosos presos políticos de la época”.

Ahora Nación adjuntó un documento en el que el Poder Judicial (PJ) certifica que López-Chau no registra condenas en su sistema.