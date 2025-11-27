La Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció este jueves al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de rebelión, al determinar que encabezó el quiebre constitucional del 7 de diciembre de 2022.

Asimismo, el PJ inhabilitó por dos años a Pedro Castillo para ejercer cargos públicos.

El tribunal concluyó que Castillo intentó atribuirse el ejercicio del poder por fuera del orden constitucional mediante la lectura del mensaje a la Nación que anunciaba la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un “gobierno de excepción”.

Betssy Chávez y Willy Huerta reciben la misma pena

El colegiado también determinó penas para los exministros involucrados.

La extitular de la PCM, Betssy Chávez Chino, fue sentenciada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, al acreditarse su rol en la convocatoria del gabinete a través del chat “Gabinete Bicentenario” y su intento de dirigirse a la Embajada de México tras el mensaje presidencial.

El exministro del Interior, Willy Huerta, recibió igualmente una pena de 11 años, 5 meses y 15 días. En ambos casos, el tribunal dispuso que la ejecución de la condena queda suspendida provisionalmente en caso presenten apelación.

Aníbal Torres: 6 años y 6 meses de prisión

Respecto a Aníbal Torres Vásquez, exjefe del Gabinete de Asesores de la PCM, el tribunal le impuso 6 años y 6 meses de cárcel, al considerar probada su coparticipación en los hechos que condujeron al quiebre del orden democrático.

Del mismo modo, se dispuso que su pena quede suspendida provisionalmente si interpone recurso de apelación.

Juzgado ratifica fundamentos sobre rebelión

Durante la lectura del fallo, el tribunal reiteró que el mensaje a la Nación constituye una “manifestación expresa” de atribución ilegítima del poder por parte de Castillo. También se afirmó que el expresidente fue detenido en flagrancia delictiva.

El colegiado, además, señaló que el equipo periodístico convocado para grabar el mensaje fue inducido a error, al informársele que realizaría una entrevista en la PCM, lo que evidenció planificación previa.

Una sentencia histórica

Con esta decisión, la Corte Suprema establece un precedente judicial al condenar penalmente a un expresidente en funciones por rebelión, ejecución de un golpe de Estado y alteración del orden constitucional.

La lectura íntegra de la sentencia continuará con la exposición de fundamentos adicionales y las vías procesales para apelación.