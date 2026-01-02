La organización política Ahora Nación, encabezada por Alfonso López Chau, realizó un particular llamado a sus postulantes a senadores, diputados y al Parlamento Andino: “renunciar” a sus candidaturas si cuentan con “antecedentes” judiciales.

En los últimos días, se conoció que candidatos presidenciales como Mario Vizcarra, de Perú Primero, declararon una sentencia penal, con pena cumplida, años atrás.

En detalle

La exhortación del partido no ha pasado desapercibida, pues debe ser la misma agrupación la responsable de filtrar y, finalmente, registrar a sus candidatos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Pese a esto, Ahora Nación emitió un comunicado, frente “a la información difundida en medios de comunicación, respecto a antecedentes consignados en las hojas de vida de algunos candidatos vinculados a la organización”.

De las declaraciones juradas presentadas por dichos postulantes, al JNE, se desprendería que al menos siete candidatos del partido de López Chau tienen sentencias, informó RPP.

“Se ha solicitado de manera inmediata la renuncia a sus candidaturas a las personas involucradas, a fin de no comprometer la integridad moral ni la credibilidad de nuestra propuesta”, anunció la agrupación vía X.

En el caso de que los aspirantes no dimitan, estos podrían terminar “excluidos” de sus listas.

“Se ha solicitado al Tribunal Nacional de Ética y Disciplina que evalúe los casos con la mayor celeridad posible y, de corresponder, proceda con la exclusión definitiva de dichas candidaturas, conforme a nuestro estatuto y normas internas”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que “continuará fortaleciendo sus filtros internos y mecanismos de verificación” sobre sus nuevos adherentes.