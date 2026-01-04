El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, acaparó nuevamente la atención de las redes sociales. Esta vez no fue por el artículo en el que califica al terrorista Víctor Polay como un “luchador social”, sino por una propuesta suya: usar las reservas del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) para reactivar la economía.

Durante la CADE Ejecutivos 2025, López Chau afirmó que el fondo soberano de riqueza es clave para el país. “Imagínense, tenemos 100 mil millones de dólares de reserva. Saquen 10%, 5%; es un platal inmenso, por favor, listo para que los empresarios entren”, enfatizó en su intervención.

En ese sentido, aseguró que en su gobierno jamás buscará que “el Estado haga las cosas”. Sin embargo, sí dialogará con los empresarios.

“En el Perú, el Estado, tiene 100 mil millones de dólares. Agarra la mitad, con 50 mil, es un dineral que puede ayudar al Perú a prosperar”, afirmó.

En las redes se hizo viral una entrevista que dio hace siete meses. Allí, López-Chau relató que cuando le preguntan de dónde sacará el dinero para hacer una política agresiva, respondió que fue director en el BCR. “El Perú tiene más de 80 mil millones de dólares en reserva (...) De 80 mil, usted dice: ‘Dejamos 30 mil, pero vamos a invertir agresivamente los otros 50 mil’”, planteó entonces.

RESPUESTA

Tras una avalancha de críticas, el Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación emitió un pronunciamiento en el que asegura que se ha intentado confundir a la opinión pública sobre su propuesta para los fondos soberanos de riqueza.

“Nuestro plan de gobierno es claro: El Fondo Soberano se construirá con respaldo fiscal, no monetario. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) no se tocan para gasto corriente ni para subsidios. Las reservas seguirán cumpliendo su función esencial, que es proteger la estabilidad económica del país”, sostuvieron.

Añadieron que hablar de un fondo soberano no es una idea radical, sino una propuesta compartida por sectores políticos y técnicos.

¿Cambio?

Ahora Nación señala que no pondrán en riesgo la estabilidad económica, pues su propuesta es seria, técnica y de largo plazo.