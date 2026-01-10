Un reciente informe del órgano de control confirma que hay componentes del megaproyecto de agua potable y alcantarillado de los doce pueblos jóvenes, ubicados en la carretera Chiclayo–Pomalca, en condición inservible. La responsabilidad recae en los funcionarios de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) de Lambayeque.

El proyecto de inversión “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los pueblos jóvenes Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé II-Chiclayo” inició su ejecución el 7 de marzo de 2019, pero las actividades quedaron paralizadas de modo permanente el 13 de enero de 2025.

Además, el contrato de ejecución fue declarado nulo por parte de Epsel, mediante la Resolución N.° 119-2025-EPSEL S.A/GG.

Planta de tratamiento

El año pasado, especialistas del Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lima evaluaron este componente, realizando una división en tres ejes, y encontraron desniveles preocupantes en el suelo.

En su informe técnico pericial concluyeron que la edificación es inestable; incluso un perito señaló lo siguiente:

“Sobre la obra. La PTAP a consecuencia de las deficiencias de diseño y ante no consideración de la fluctuación del nivel freático, en la actualidad es inservible”.

Antes de finalizar diciembre de 2025, una Comisión de Control recorrió esta obra y observó la presencia de grietas que cortan diagonalmente los muros de la estación de bombeo, tanto en vista exterior como en vista interior. También registraron la inclinación de la estructura con respecto a la línea horizontal tomada sobre la huella del agua.

Es preciso indicar que para la ejecución de los trabajos, Epsel contó con un presupuesto de S/ 52 millones 620 mil 076.81, mientras que el plazo acordado fue de 600 días calendario.

Demora

El órgano de control detectó que la EPS incurrió en demoras en el trámite de priorizar la continuidad de esta inversión en el periodo 2025–2026.

El Estado peruano dispone de la Ley N.° 31589, que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, para lo cual se necesita que los proyectos con 40 % o más de avance sean registrados en el Inventario de Obras Públicas Paralizadas para su priorización en el Programa Multianual de Inversiones.

Sin embargo, el análisis de expedientes, según el Acta de Recopilación N.° 01-SVC, del 5 de diciembre de 2025, arrojó que Epsel insertó información de 17 proyectos, pero no de la obra de los doce pueblos jóvenes, por lo que ya no es parte del Inventario ni del programa de inversiones.

El artículo 2° de la norma señala que:

“Si la obra pública está en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, dicha inversión deberá estar priorizada”.

Dato

El año pasado se desarrollaron mesas de diálogo para conseguir que Epsel y el Ministerio de Vivienda reinicien los trabajos.