La obra “Mejoramiento y recuperación del servicio educativo en la Institución Educativa Pedro Abel Labarthe Durand, en las sedes de los distritos de Chiclayo y Pimentel, a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), continúa sin registrar avances técnicos ni físicos, pese a que el terreno fue entregado el 5 de noviembre de 2025.

Avances

De acuerdo con los reportes de la Gerencia de Infraestructura del GRL, actualizados al 6 de enero de 2026, el proyecto mantiene 0% de avance en la elaboración del expediente técnico por contrata. El primer entregable de tres se encuentra en revisión por la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica (DEAT), modalidad en la que fue contratado el proyecto por un monto de S/ 36 769,452.76. Además, no se ha presentado el pago del adelanto del 10%, equivalente a S/ 69,191.12.

Infraestructura antigua en sede de colegio Labarthe en Chiclayo.

En julio de 2025, los Términos de Referencia (TDR) fueron observados, lo que obligó a retroceder a la fase de estudios de preinversión.

Colegio Labarthe en mal estado en su sede de Chiclayo.

Ayer, durante la clausura del año escolar en la sede Chiclayo, padres entrevistados por Correo señalaron que esperan avances concretos en la rehabilitación de los ambientes educativos de cara al inicio de clases previsto para marzo de 2026.

“Es un colegio emblemático y los alumnos de primero a quinto de secundaria no pueden seguir en estas condiciones”, dijo Noel Campos.