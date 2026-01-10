El 2026 comenzó con un mensaje de esperanza para cuatro pacientes en lista de espera, quienes recibieron una nueva oportunidad de vida tras dos operativos de donación y trasplante de órganos realizados por el Seguro Social de Salud (EsSalud) en Lima y Arequipa.

La primera operación se llevó a cabo en Lima, donde se donó un hígado y un riñón. Los órganos fueron trasladados y trasplantados en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, devolviendo esperanza a dos pacientes que se encontraban en condición crítica.

De manera paralela, en el sur del país, otra familia donante tomó la decisión de donar los órganos de su ser querido, lo que permitió el trasplante de dos riñones en el Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa, beneficiando a dos personas que aguardaban el llamado que cambiaría sus vidas.

Cabe mencionar que las operaciones movilizaron a profesionales de las Unidades de Cuidados Intensivos, procuradores, cirujanos trasplantadores, personal de enfermería y logístico. Los procedimientos se realizaron con el soporte del Sistema Informático de Procura y Trasplante (SIPROT) de EsSalud.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la seguridad social, Segundo Acho Mego, resaltó el compromiso de seguir fortaleciendo las Unidades de Procura a nivel nacional y una cultura solidaria bajo el lema “Un SÍ que da vida”. Durante el 2025, se llevaron a cabo 55 operativos de donación de órganos y tejidos, que permitieron 468 trasplantes a nivel nacional.