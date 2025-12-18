Un equipo de cirujanos del Hospital Base III Puno del Seguro Social de Salud (EsSalud) logró extirpar un tumor ovárico gigante de aproximadamente 4,5 kilos y 25 centímetros de diámetro a una mujer de 44 años, en una intervención quirúrgica de alta complejidad que se prolongó por cerca de cuatro horas.

La paciente, identificada con las iniciales M.V.V., ingresó al servicio de Emergencias con un cuadro de intenso dolor abdominal. Los estudios tomográficos evidenciaron una gran masa tumoral dependiente del ovario izquierdo, con signos sospechosos de malignidad, lo que motivó la intervención inmediata del equipo de Cirugía Oncológica.

Torsión del tumor permitió una detección oportuna

La operación estuvo a cargo del equipo liderado por el Dr. Marco Antonio Quispe Choquechambi, quien informó que durante el procedimiento se confirmó que el tumor presentaba una torsión de 270 grados, situación que provocó el dolor agudo y permitió detectar el proceso oncológico antes de que se diseminara a otros órganos.

Durante la cirugía también se halló líquido ascítico sanguinolento y la ruptura de la cápsula tumoral. Sin embargo, los exámenes de extensión no evidenciaron carcinomatosis ni metástasis a distancia, lo que indica un diagnóstico en etapa temprana.

Cirugía de estadiaje oncológico completa

Como parte del tratamiento, se realizó una cirugía de estadiaje para cáncer de ovario, que incluyó la resección del tumor, el útero, ambos anexos, el epiplón mayor y el apéndice, además de biopsias peritoneales, muestreo pélvico y aspirado del líquido ascítico.

“El tumor ocupaba gran parte de la cavidad abdominopélvica y representaba un riesgo inminente para la vida de la paciente, debido a que se encontraba roto, torcido y con sangrado activo”, explicó el Dr. Quispe, quien destacó que la atención oportuna fue determinante para el resultado favorable.

Recuperación y tratamiento complementario

Actualmente, la paciente se encuentra en fase de recuperación y continuará con tratamiento adyuvante, que incluirá quimioterapia y controles médicos periódicos. Según los especialistas, las probabilidades de sobrevida global son favorables, gracias a la detección temprana de la enfermedad.

Llamado a la detección temprana

El cirujano oncológico subrayó la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud. Indicó que la paciente refirió haber palpado la tumoración desde hace más de tres años, pero recién buscó atención médica al presentar dolor intenso.

“No se debe esperar a que los síntomas sean graves. Ante cualquier masa o cambio inusual en el cuerpo, es fundamental acudir de inmediato al médico”, enfatizó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, felicitó al equipo médico y resaltó el compromiso del Hospital Base III Puno en la atención especializada y humanizada de casos oncológicos de alta complejidad.