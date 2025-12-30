Hace dos semanas, la gerente de la red asistencial de EsSalud Arequipa, Guadalupe Mamani, dijo que la continuidad del tratamiento con radioterapia para los pacientes oncológicos estaba asegurada tercerizando el servicio con una clínica privada. Sin embargo, no todos han podido seguir con la lucha contra el cáncer que padece.

Maritza es una de las pacientes diagnosticada con cáncer de mama y desde hace más de un mes no puede continuar con su tratamiento debido a que el acelerador lineal del hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo está malogrado. Aseguró que en total son 60 personas las afectadas y que tras su queja inicial, solo alrededor de 10 pacientes han logrado retomar su tratamiento en una clínica, el resto continúa a la espera de una solución concreta mientras su estado de salud corre riesgo de agravarse.

PROBLEMA

La paciente aseguró que pese a que el médico radiólogo solicitó el tratamiento para todos, la priorización se habría dado únicamente a quienes estaban por culminar su esquema terapéutico, es decir, a pacientes a los que les faltaban pocas sesiones de radioterapia. “En mi caso, me faltan 15 sesiones. Yo tenía programadas 20 y apenas he recibido unas pocas”, dijo Martiza tras sostener que EsSalud solo habría financiado una fracción mínima, obligando la restricción del acceso al tratamiento.

“Nos han dicho que no hay presupuesto. Estamos en el aire. Nos dicen que esperemos, pero no podemos esperar. Necesitamos continuar con nuestro tratamiento, es un derecho que no me lo pueden negar. Todos estamos en las mismas condiciones. El cáncer no espera”, acotó la paciente Respecto a la reparación del acelerador lineal que se malogró por exceder su tiempo de vida útil, sostuvo que tampoco saben en el seguro cuándo podría volver a estar operativo.