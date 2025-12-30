La Navidad comenzó radiante para la familia de Lener Choque Laura, pero terminó convirtiéndose en una herida abierta. A las 7:30 de la mañana del 25 de diciembre, Luisa llamó a su hijo Lener para invitarlo a casa, él respondió con normalidad que sí iría. Sin embargo, horas después, todo cambió. “Mamá, no voy a ir”, le dijo a través de un mensajes seguido de otro mucho más desconcertante. “Hubiera querido despedirme en persona, pero no se va a poder”.

Desde entonces, la voz de Luisa clama por la tragedia que enlutó a su familia y que presuntamente fue desencadenada por un supuesto caso de hostigamiento que hoy exige que sea investigado.

Lener era estudiante del último año de la Escuela de Gestión en la Universidad Nacional de San Agustín y en las redes sociales se hacía llamar “Kevin Autista” donde buscaba la concientización del autismo, condición que él padecía. Hablaba con claridad sobre la necesidad de comprensión, respeto y buen trato hacia las personas dentro del espectro. Su mensaje estaba dirigido no solo a la sociedad en general, sino también a las instituciones, donde, según su familia, la empatía aún es una deuda pendiente.

HORAS DE ANGUSTIA

Tras recibir aquel inquietante mensaje, Luisa salió a buscar a su hijo a su departamento ubicado en Miraflores y encontró todo tirado. Supo entonces que Lener había tenido una crisis. “Yo sé que por dentro estaba roto”, dijo. Luego vieron que su hijo había compartido en su estado de WhatsApp una foto del puente Chilina, ese fue el último momento con vida del estudiante. Cuando su madre llegó al lugar, él ya había fallecido. “Yo llamé a la policía para que me ayudara. Llamé a las comisarías de Selva Alegre y Yanahuara, nunca me respondieron. No pude salvar a mi hijo”, sostuvo Luisa entre lágrimas.

DENUNCIA

El dolor de la madre se mezcla con la exigencia firme de que se investigue el presunto hostigamiento académico que Lener habría sufrido en la Universidad y que aseguran fue el desencadenante de su muerte. De acuerdo con el testimonio de la familia, el estudiante habría presentado ante las autoridades universitarias una denuncia documentada de los comentarios y actitudes discriminatorias que habría tenido una docente por su condición, programándose una cita.

El 16 de diciembre, Lener le explicó a su madre y hermana lo que le sucedía, el joven no solía exponer sus conflictos a menudo porque sabía que la presión podía afectar gravemente su estado emocional. Madre e hija sostienen que la audiencia se habría llevado a cabo y en ella Lener no encontró protección institucional, pese a haber pedido ayuda, lo que lo abrumó llevándolo al extremo.

Luisa pide que el caso de su hijo sea esclarecido por la Universidad. Exige que se evalúe la actuación de la docente que su hijo supuestamente denunció y que se revisen los procedimientos universitarios para que ninguna otra familia atraviese lo que hoy ella vive. “Para personas como mi hijo se necesita comprensión, buen trato y respeto. No quiero que esto se quede así”, dijo.

El estudiante no solo hablaba de autismo en redes. Viajó fuera de Arequipa para reunirse con integrantes de su comunidad que había formado a mediados del año y dialogar sobre su condición, buscando derribar estigmas. Por eso, su muerte ha golpeado también a sus seguidores. “Duele que la vida de una persona que hacía tanto por el autismo se haya apagado de esta manera”, sostuvo su hermana.

NO HUBO REGISTRO DE DENUNCIA

A través de un comunicado, la Defensoría universitaria expresó sus condolencias por la muerte del estudiante y a la vez informó que no tienen registro de ninguna denuncia formal del estudiante como alega su familia.

No obstante, desde imagen institucional de la Universidad, se informó que el caso será investigado para esclarecer lo ocurrido con el estudiante.

Comunicado de la UNSA.