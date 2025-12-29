La afloración permanente de agua en parcelas agrícolas del proyecto Majes Siguas I ha obligado a varios agricultores a dejar de sembrar desde el 2022, ocasionando pérdidas económicas y afectando directamente la subsistencia de familias enteras.

Una de las familias afectadas es la de Victoria Coaquila, quien denunció que cinco hectáreas de la parcela B3-104, adquirida por su familia en el 2012, quedaron totalmente inutilizables debido a la inundación del terreno.

“Toda la parcela es de mis padres, pero ya no funciona. Antes se sembró zapallo, luego fue alcachofa, pero se perdió. AUTODEMA y el Gobierno Regional de Arequipa deben solucionar”, indicó Victoria.

Desde el Consejo Regional de Arequipa, en el Cercado, aseveró que la pérdida por falta de siembra es de 70 mil soles al año. Sin embargo, debido a esta situación, manifestó que se han quedado olvidados y con muchas dificultades para sobresalir adelante.

“Yo me he hecho cargo de mis padres, trabajo regando parcelas de otro señor y no se gana lo suficiente. Mis hijos estudian y es casi imposible”, agregó.

Ante ello, junto a otras dos familias, piden la reubicación de la parcela o cesión en uso.