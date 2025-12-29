El año termina en el Gobierno Regional de Arequipa sin la entrega de algún proyecto ejecutado por la gestión y que sea de envergadura.

A inicios de diciembre, Correo le consultó al gerente general Berly Gonzáles, cuál sería el regalo que entregarían a la población. Seguro y positivo, el funcionario respondió que para finales de este mes se inauguraría el esperado puente Arequipa-La Joya. Sin embargo, no se han retomado los trabajos en este proyecto, se hará recién en el 2026, debido a que recién eligieron a la empresa que se hará cargo de las obras. Anunció además que se entregaría la vía La Molina, que recién terminó.

Gonzales ha considerado que el principal factor en la demora de estos proyectos obedece a distintos puntos, pero destacó que lo importante es que esta administración regional destrabó proyectos que por años estuvieron paralizados. Se refirió a la autopista, los hospitales de Camaná y Maritza Campos, aseverando que ya en unos días se tendrá el financiamiento tras una firma de convenio entre el Ministerio de Economía y el GRA. Con esto podrán terminar de construir los nosocomios.

DEFENSA

Además, el gerente defendió la gestión señalando que más que hablar de “regalos”, lo importante es cumplir los procesos y respetar los tiempos técnicos. Asimismo, indicó que la evaluación real de la gestión debe hacerse al final del periodo, cuando los proyectos estén culminados y en funcionamiento.

Sin embargo, otro de los proyectos que no se cumple, es la entrega de patrulleros que según palabras del gobernador llegarían primero en agosto, pero después lo aplazó a septiembre y finalmente dijo diciembre. No obstante, las nuevas fechas de la tercera convocatoria, determina la firma de la buena pro hasta mediados de enero del 2026.