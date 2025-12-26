A solo tres días hábiles de concluir el año fiscal 2025, las municipalidades provinciales de la región Arequipa evidencian baja ejecución de los recursos públicos. Ninguna municipalidad ha logrado ejecutar el 100 % de su presupuesto y, según el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), varias no llegaron ni al 70 % de gasto. Porcentaje que vuelve a poner en cuestión la capacidad de gestión de las autoridades locales y el impacto real del gasto público en obras y servicios para la población.

Uno de los casos más críticos es el de la Municipalidad Provincial de Castilla, que apenas alcanzó el 57 % de ejecución de los 135 millones 950 mil soles asignados en su presupuesto institucional modificado para 2025. Una situación similar se registra en la Municipalidad Provincial de Condesuyos, que solo ejecutó el 58% de los 108 millones 160 mil soles que recibió durante el año.

La Municipalidad Provincial de La Unión muestra un desempeño ligeramente mejor, con una ejecución del 67.9 %, aunque este porcentaje se da sobre un presupuesto considerablemente menor, reducido a 59 millones 688 mil soles, lo que no deja de reflejar limitaciones en la capacidad de gasto oportuno.

En un nivel intermedio se ubican otras comunas. Caravelí ejecutó el 73 % de un presupuesto de 157 millones 704 mil soles; Islay llegó al 75 % de los 202 millones 839 mil soles asignados; mientras que la Municipalidad Provincial de Arequipa, pese a ser la que cuenta con el mayor presupuesto de la región, con más de 2 mil 74 millones de soles, solo alcanzó un 79 % de ejecución.

Las cifras más altas, aunque todavía lejos de la ejecución total, corresponden a las municipalidades provinciales de Camaná y Caylloma. La primera logró ejecutar el 86 % de un presupuesto de 113 millones 528 mil soles, y la segunda alcanzó el 82 % de los 269 millones 696 mil soles asignados para el presente año.