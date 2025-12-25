Desde el 1 de octubre de 2025, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Arequipa (EESPA) se convirtió en Universidad Nacional de Educación Superior Pedagógica de Arequipa (UESPA), formalizada mediante la Ley N.° 32458, pero este cambio se hace en medio de dudas sobre su financiamiento y el proceso de admisión para el 2026.

Según la directora de la institución, Lourdes Zubia Pineda, el proceso de transición podría tardar hasta cinco años y estará a cargo del Ministerio de Educación (Minedu), que desde enero conformará una comisión organizadora. Sin embargo, la preocupación es la falta de presupuesto adicional, ya que, según la ley, deberá operar con los recursos provenientes de la escuela, los cuales no superan los 5 millones de soles anuales.

A la fecha, los salarios de los docentes son cubiertos por el Minedu y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que los gastos operativos, como servicios básicos, mantenimiento e insumos, dependen de los recursos directamente recaudados, principalmente de las matrículas, cuyo costo es de 450 soles. No obstante, este presupuesto sería insuficiente para sostener el funcionamiento de una universidad con 1,200 estudiantes, 57 docentes y ocho carreras profesionales.

ADMISIÓN

Otro aspecto que aún no se ha definido es el proceso de admisión 2026. La directora señaló que aún no se ha precisado si los jóvenes postularán a una universidad o una escuela pedagógica. Tampoco se ha definido el régimen en que se emitirán los certificados y grados académicos durante el periodo de transición. Estas definiciones se esclarecerían en enero, con la conformación del comité.

La UESPA se convertiría en la segunda universidad pedagógica pública del Perú, después de La Cantuta, lo que obliga al Minedu a diseñar un modelo de transferencia institucional aún inexistente. Si bien la escuela cumple a la fecha con siete condiciones básicas de calidad, el tránsito a universidad implica mayores exigencias académicas, administrativas y financieras para realizar estudios de posgrados como maestrías y doctorados.

Según la directora, la carrera docente continúa siendo atractiva debido a las mejoras salariales. Un maestro contratado percibe alrededor de 3,500 soles mensuales, cifra que puede llegar a 4,500 soles si labora en zonas rurales y en instituciones bilingües.

DATO

El costo de admisión se mantendría en 450 soles, mientras que cada año egresan alrededor de 150 estudiantes, quienes luego se insertan en el sistema educativo de distintas regiones del país.