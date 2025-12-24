El 50 % de la infraestructura de la institución educativa José Lorenzo Cornejo Acosta, en Cayma, ha sido declarada inhabitable, situación que pone en riesgo a cerca de 700 estudiantes de primaria y secundaria. Así lo advirtió el director del plantel, Miguel Viveros, al alertar que varios pabellones presentan daños estructurales severos sin que exista una solución definitiva.

El director explicó que el problema se arrastra desde antes del año 2012, cuando el Gobierno Regional de Arequipa emitió una resolución que ordenaba la demolición de los pabellones antiguos al haber cumplido su ciclo de vida. Pese a ello, la comunidad educativa continúa utilizando ambientes deteriorados por falta de una nueva infraestructura.

“Estamos hablando de pabellones que tienen más de 120, 90, 70 y hasta 60 años de antigüedad, cuando la normativa establece que una infraestructura educativa no debería superar los 30 años”, señaló el director Miguel Viveros.

Viveros detalló que los daños incluyen techos pandeados, muros rajados, filtraciones de agua y ambientes cerrados por representar un peligro permanente, situación que se agrava con la temporada de lluvias. Además, informes de la Municipalidad de Cayma y otras entidades técnicas ya recomendaron restringir el acceso a estas áreas.

“Tenemos auditorios, laboratorios y aulas que hoy solo funcionan como depósitos porque no podemos exponer a los estudiantes. El expediente técnico ha sido observado año tras año y cada cambio de gestión hace que el proceso se caiga, obligándonos a reiniciar trámites y generando un gasto innecesario para el Estado”, enfatizó el director del plantel.

El proyecto de reconstrucción, valorizado en aproximadamente 27 millones de soles, se encuentra en etapa final de evaluación; sin embargo, de no aprobarse en el corto plazo, podría desactualizarse nuevamente, lo que obligaría a iniciar otro proceso técnico y administrativo.