Trabajadores del sector Salud bajo el régimen CAS de la provincia de Camaná, así como de la provincia de Caravelí, se comunicaron con nuestro medio para manifestar su preocupación ante el retraso en el pago de sus remuneraciones, situación que habría generado malestar en diversos establecimientos de salud de la zona.

Ante esta problemática, el director de la Red de Salud Camaná–Caravelí, Gustavo Quispe Quispe, explicó que el retraso se debió a una falla en el sistema a nivel nacional, sumado a procesos administrativos propios del cierre de año.

El funcionario detalló que, en estas fechas, la red de salud viene afrontando múltiples procesos simultáneos, como nombramientos, cambios de grupo ocupacional y actualización de documentos administrativos, los cuales coincidieron con el periodo de elaboración de planillas, generando una sobrecarga en el sistema.

Asimismo, precisó que solo una persona cuenta con el acceso autorizado para actualizar el sistema presupuestal, lo que retrasó temporalmente el proceso de pago del personal CAS, a diferencia del personal bajo el régimen 276, cuyo pago ya fue efectuado.

Gustavo Quispe aseguró que el pago del personal CAS ya fue girado el día de ayer, indicando que el Banco de la Nación demora aproximadamente 48 horas en hacer efectivo el depósito, por lo que los trabajadores podrán visualizar el abono en sus cuentas mañana sábado.

Finalmente, señaló que se comprende la preocupación del personal, especialmente de quienes deben viajar para pasar las fiestas con sus familias, reafirmando el compromiso de la red de salud para evitar que situaciones similares se repitan.

Comunicado por retraso de pagos a trabajadores CAS Salud.