Hace pocos días, desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se informó que las tres lavadoras nuevas que se malograron en el hospital Honorio Delgado Espinoza, fueron reparadas para darle continuidad al servicio de lavandería, si bien la reparación permite desarrollar el trabajo con normalidad, desde el nosocomio regional, el pedido es que estos equipos sean reemplazados por la empresa que los instaló.

ACCIONES

El director encargado del hospital, Omar Barreda, sostuvo que se está elaborando un documento dirigido a la administración del gobernador regional Rohel Sánchez, para que se active la carta de garantía y que el proveedor de los equipos, reemplace las lavadoras defectuosas ya que de las seis maquinas que se compraron e instalaron en agosto, tres presentaron continuas fallas motivando el reclamo de los trabajadores.

“Básicamente estamos pidiendo una evaluación general de los equipos, pero al menos las tres lavadoras deben ser cambiadas”, dijo.

La intervención del Gobierno regional no solo fue para reparar, una vez más, las lavadoras sino también reemplazar una tubería que reventó por la presión del vapor con el que se calienta el agua. El Gobierno Regional de Arequipa invirtió 2 millones 666 mil soles en la compra de las seis lavadoras.