El 19 de marzo, Milagros, como llamaremos a la madre, dio a luz mediante cesárea en el Hospital III de EsSalud Yanahuara. Su hija nació prematura, alrededor de las 35 semanas, por lo que fue llevada a una incubadora y permaneció hospitalizada hasta el 26 de marzo, cuando la familia pudo por fin llevarla a casa sin sospechar que tan solo un día antes estuvo expuesta al riesgo del contagio de VIH al ser entregada a otra madre portadora de la enfermedad, hecho que ellos no supieron por 8 largos meses.

Tras el nacimiento de su tercera hija, los padres vivieron sin alertas ni advertencias del intercambio de los bebés que el personal había permitido el 25 de marzo. Su bebé fue cuidada y alimentada durante 10 horas por otra madre, pero nunca les dijeron nada. Incluso, cuando la pequeña volvió a ser internada 19 días después por problemas en la tiroides, nadie en el Seguro Social mencionó lo que había ocurrido con su hija. El tiempo pasó y la familia siguió con sus vidas.

Sin embargo, casi ocho meses después, la tranquilidad del hogar se rompió la tarde del 10 de diciembre, fecha en que publicamos la denuncia del intercambio de los bebés y el desgarrador testimonio de la madre portadora de la enfermedad. Una llamada inesperada desde EsSalud a Esteban, el padre, le pidió acudir al hospital con su hija. No hubo explicaciones claras. Solo la indicación urgente de presentarse. La pareja pensó que era por el hipotiroidismo detectado a su bebe.

QUEDÓ EN SHOCK

Cuando la madre llegó, se encontró con una escena desconcertante. Varios médicos, especialistas y directivos reunidos la esperaban. Fue entonces cuando, sin rodeos, le comunicaron la devastadora verdad. Su bebé había sido cambiada al nacer y estuvo durante horas con otra mujer que no era su madre, una madre que convive con el VIH.

La noticia les cayó como un golpe seco. Nadie los había preparado para recibir la información de que su bebita había estado expuesta. “Pensaba en el caso, pero ni idea que se trataba de mi hija, cuando me dijeron ‘a tu hijita las han cambiado’, me quedé en shock”, dijo la madre a través de una entrevista en radio Exitosa.

Desde entonces, la vida de esta familia se ha llenado de incertidumbre. Aunque EsSalud informó que las primeras pruebas de VIH realizadas a la bebé resultaron negativas, ellos consultaron con otros especialistas, quienes reconocieron la existencia de una “ventana inmunológica”, un periodo en el que el virus podría no manifestarse aún, especialmente tratándose de una lactante.

Los padres, angustiados, se realizaron exámenes adicionales en clínicas particulares. Los resultados también fueron negativos, pero la duda persiste. Esteba sostuvo que los especialistas consultados les explicaron que, en bebés, el descarte definitivo puede tomar más tiempo, incluso llegar hasta los 10 años. Esa posibilidad mínima, aunque sea de una entre miles, es suficiente para robarles el sueño.

“Mi esposa llora todas las noches. No se puede vivir así. Basta que exista una posibilidad, por pequeña que sea, para que el miedo no se vaya”, agregó el desconsolado padre. Lo que más duele, dicen, no es solo el error, sino el silencio que ha adoptado EsSalud. El tiempo perdido. El hecho de que nadie los haya alertado de inmediato y hacer creer a través de un frío comunicado que el problema está resuelto. “Eso es lo que más me molesta, que hagan ver como si no hubiera pasado nada”, agregó la madre.

INVESTIGAN DESCUIDO

La Superintendencia de Servicios de Salud, Susalud, y la Defensoría del Pueblo han tomado conocimiento de lo sucedido y han comenzado las investigaciones para determinar lo que sucedió y las consecuencias generadas por este descuido. Se ha anunciado también procesos administrativos al interior del nosocomio.

Comunicado de EsSalud Arequipa