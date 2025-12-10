La historia de Lucía, así llamaremos a la madre, es completamente desgarradora. Dio a luz al tercero de sus hijos en el hospital III de Yanahuara sin saber que convivía con el virus del VIH y al ser dada de alta, lo hizo con un bebé que no era el suyo. El proceder del personal de salud no solo desató el terror en la madre por extraviar a su hijo, sino que también reveló un hecho mucho más grave, pues la recién nacida que recibió estuvo expuesta a un potencial contagio que nunca debió ocurrir, producto de una atención marcada por el silencio, el desorden y la negligencia.

Sebastián (nombre ficticio de bebé) sacude sus pies y se queja. Tiene hambre y mientras Lucía conversa con nosotros, le pide a su hija mayor que le prepare un biberón con fórmula, alimento que obligatoriamente ha reemplazado su leche materna para alimentar al pequeño que hace dos semanas acaba de cumplir 8 meses

Es una de las tres fechas que su madre recordará siempre pues desde el Minsa le confirmaron a Lucia que su hijo es también portador del VIH que ella padece. Su pesar y desconsuelo traspasa las paredes de su hogar al pensar que la criatura a la que le dio de lactar puede atravesar el mismo problema que su pequeño.

Cambio de bebés. Lucía recuerda que la madrugada del 23 de marzo ingresó como cualquier otra paciente a la sala de partos del hospital III de Yanahuara donde dio a luz a su hijo. Por la mañana lo tuvo pero el pediatra le dijo que no podía ser dado de alta porque respiraba agitado y debían evaluarlo. Sebastián tuvo que quedarse hasta que la mañana del 25 de marzo fue dado de alta.Lucía se acercó a la cuna que tenía el nombre de su bebé y comenzó a cambiarlo notando diferencias al momento de ver la zona íntima que, según su apreciación, parecía inflamada.

Ello fue advertido a la enfermera María Olarte quien le respondió que no se preocupara, que era normal y que debía llevarse a su hijo, pensando que era Sebastián, se lo llevó a casa. Lucia sostuvo que tuvo más de 10 horas horas a una niña y cerca de las 11 de la noche la llamaron del hospital para indicarle que habían cometido un error al entregarle un bebé que no era el suyo.

“Mi esposo quiso denunciar el cambio de los bebés. Pero la enfermera me pidió, me rogó, que no lo hiciera. Incluso me buscó en mi casa y se ofreció a cuidar a mi hijo y entregarme dinero que iba a aceptar, pero al final no lo hizo”, dijo Lucia, quien dio de lactar a la menor durante todo el día, pues aseguró que lloraba mucho. La madre dijo también que desde la dirección del hospital le indicaron que, según el testimonio de la enfermera, ella sabía que se estaba llevando a un recién nacido que no era el suyo. “¿Quién en su sano juicio haría eso?”, dijo Lucia.

INFECCIÓN

Dos meses después del parto, la madre se enteró por casualidad de su enfermedad. Lucia llevó a Sebastián a su control al Seguro y en una posta del Minsa se cruzó con una obstetra a quien conocía de vista y esta le pidió hacerse una prueba rápida de VIH para cumplir con su meta, ya que estaban en campaña de despistaje. La madre accedió y al salir con su hijo, la profesional la invitó a consultorio del médico, quien le confirmó que la prueba había salido positiva. Se hizo una contraprueba que corroboró el resultado y tras ello se comunicó del positivo a EsSalud, pues sus pares del Minsa requieren que la pequeña que estuvo con Lucia debe ser ubicada para saber si fue infectada o no con el virus.

Tras conocer que era portadora del virus, Lucia buscó su historia de los controles prenatales en el centro de atención primaria donde la asistieron y le indicaron que detectaron la enfermedad a los seis meses de gestación e incluso le dijeron que le informaron de su contagio; sin embargo, Lucia asegura que nunca recibió esa información.

“Si me hubieran dicho, ¿Dónde está el documento de mi atención?¿Dónde están los medicamentos que debí recibir para no contagiar a mi hijo?¿Por qué me atendieron como cualquier otro parto normal?”, reclamó la madre. Esas respuestas, y la situación de la otra bebé, es lo que EsSalud debe aclarar.