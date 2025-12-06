En los últimos tres años, 776 menores de 11 a 17 años de edad se convirtieron en madres en la región Arequipa, una cifra que no solo se mantiene alta, sino que continúa en ascenso. La provincia de Caylloma concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Arequipa, lo que evidencia la persistencia de un problema estructural que afecta principalmente a niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.

Según Juana Vilca Puma, coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, en 2023 se atendieron 286 partos en menores de edad, entre ellos dos casos extremos: una niña de 11 años y otra de 13. La situación no mejoró en el 2024, año en que el número subió a 289 adolescentes, incluidas víctimas de abuso sexual, menores de tan solo 13 y 14 años. La funcionaria advirtió que, en la mayoría de casos, los agresores pertenecen al entorno familiar, como primos, tíos u otros parientes cercanos.

La tendencia continúa en ascenso en este 2025. Solo en los primeros meses, ya se han registrado 201 partos en menores, entre ellos 12 casos de niñas de 13 y 14 años, obligadas a dar a luz bebés prematuros tras sufrir violencia sexual. El grupo con mayor incidencia son las adolescentes de 17 años, con 96 casos, seguido por las de 16, con 56.

Vilca Puma recordó que, desde los 14 años, las adolescentes tienen derecho a acudir solas a los servicios de planificación familiar, un recurso que, pese a estar disponible, aún no logra frenar la grave problemática del embarazo infantil y adolescente en la región.

VIDEO RECOMENDADO