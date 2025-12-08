Humberto Portugal Chuquitaype perdió la vida tras ser atacado junto a sus vecinos por un grupo de matones que pretendían despojarlo de los terrenos que poseen en la asociación de vivienda “Los Ángeles de Cono Norte”, ubicada a un costado de la vía Arequipa - La Joya, en el distrito de Uchumayo en Arequipa.

Vecinos de la asociación indicaron que aproximadamente a las 9:0 de la mañana de hoy, un grupo de aproximadamente 40 matones llegaron en vehículos hasta los terrenos para desalojarlos, haciendo uso de armas de fuego, palos y otros elementos. Minutos después, arremetieron contra los habitantes de las rústicas viviendas, quienes aseguraron que evitaron enfrentarse a los matones.

Las mujeres y niños fueron los primeros en dejar sus casas, por detrás iban los hombres y entre ellos estaba Humberto Portugal que fue alcanzado en un descampado. A lo lejos, Sebastián, el hijo de 5 años de Humberto presenció cómo su padre fue golpeado por los desconocidos con patadas, puños y palos.

Tras el ataque, los maleantes huyeron del lugar, no sin antes lanzar amenazas de retorno. Los vecinos improvisaron una camilla para llevar a Humberto hasta una camioneta en la que fue evacuado al hospital Honorio Delgado Espinoza, a donde ingresó a la 1:00 de la tarde aún con vida, pero terminó falleciendo mientras era atendido por el personal médico.

Tras la muerte del poblador, sus vecinos se trasladaron a la comisaría de Uchumayo para realizar la denuncia de ataque. Desde la Policía se supo que el caso será visto por los detectives de Homicidios de la Divincri que realizarán diligencias en los terrenos de la asociación junto con peritos de criminalística.

Sebastián quedó al cuidado de una de sus tías quien intentaba comunicarse con la esposa de Humberto para informarle la tragedia que había ocurrido con su familia. Se supo que la esposa de la víctima trabaja lavando zanahorias.

VIDEO RECOMENDADO