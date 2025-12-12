En medio de la tensión desatada por el cambio de bebés ocurrido en marzo en el hospital III de EsSalud Yanahuara y denunciado por una de las madres portadora de VIH, la Red Asistencial de Arequipa emitió un comunicado en el que admiten el intercambio de los recién nacidos e informan que la bebé entregada por error, dio negativo a la prueba de Elisa; sin embargo, no dijeron nada sobre si cumplieron o no con el protocolo de atención para la mujer que dio a luz siendo portadora de la enfermedad.

El Seguro informó que tanto la bebé intercambiada como sus padres fueron sometidos al análisis clínico, la prueba se hizo la tarde del último miércoles en el hospital de Yanahuara. El escueto comunicado también dio a conocer que Secretaría Técnica abrió un proceso de investigación para sancionar a los responsables que permitieron el intercambio de los recién nacidos el 25 de marzo.

PLANTEAMIENTO

En una reunión sostenida entre funcionarios del Seguro y el congresista Carlos Zevallos que visitó varios establecimientos del Seguro y requirió información del caso, el médico Jorge Cáceres Aucaylle, encargado de la gerencia de la red de Arequipa, le dijo al parlamentario que tan pronto como se enteraron del intercambio de los recién nacidos y del posible contagio, actuaron con diligencia para ubicar a la bebé que estuvo en riesgo.

Jorge Cáceres aseguró que la mañana del miércoles se enteraron de lo ocurrido y de inmediato ubicaron a la familia afectada para la prueba. Resulta llamativo que afirme que recién hayan conocido el caso, ya que la denuncia del intercambio de los bebés se hizo el 3 de octubre, donde se reveló el nombre de la enfermera, que permitió el cambio y el apellido de la doctora que la llamó para devolver a la bebé.

SILENCIO

EsSalud no se ha pronunciado sobre la grave denuncia hecha por la madre que recibió a la niña por error y a quien le dio de lactar durante varias horas siendo una paciente con VIH. La denunciante dijo que tras enterarse de su infección a través del Minsa, solicitó información en el Seguro e indicó que en el centro de atención primaria donde la atendieron, le dijeron que ellos ya le habían detectado la enfermedad a los seis meses de gestación y que, incluso, se lo comunicaron.

Sin embargo, la madre aseguró que no recibió el diagnóstico y tampoco tratamiento, dando a luz de manera natural. El comunicado solo refiere que amparados en la ley de protección de datos personales referidos a la salud y vida sexual que constituyen información sensible, “requieren el consentimiento expreso del titular para su difusión”.

INVESTIGACIÓN

Tras la denuncia pública de una de las madres involucradas en el cambio de los bebés, el Ministerio Público informó que ha abierto una investigación preliminar por 60 días por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud contra los que resulten responsables por lo ocurrido en EsSalud. El fiscal Luis Del Carpio Iquira estará a cargo del caso y las diligencias las realizará el personal policial de la comisaría de Yanahuara.

La Fiscalía solicitará al Seguro toda la documentación referida a la atención que se le brindó a la madre tanto en el centro de atención primaria así como en el hospital, también se recabarán declaraciones de los involucrados.