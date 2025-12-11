Ningún funcionario de EsSalud ha salido a dar alguna explicación respecto al grave caso de la madre que sufrió el cambio de su bebé luego de dar a luz en el hospital III de Yanahuara y sin saber que era portadora del VIH. Ese silencio, que ya parece cómplice, solo profundiza la incertidumbre sobre si se cumplieron con los protocolos de atención para una paciente infectada y lo que pasará con las dos familias involucradas.

Ayer, Correo se contactó por segunda vez con la gerente de la red de EsSalud Arequipa, Guadalupe Mamani, para que responda por lo sucedido y si ya ubicaron a la bebé involucrada en el cambio. La funcionaria dijo que no podía atendernos porque se encontraba mal de salud, asegurando que estaba conectada a una vía en el hospital de Yanahuara, el mismo establecimiento donde se cambiaron a los recién nacidos y donde no se habría cumplido con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud para atender el parto de una paciente portadora de VIH.

Lucia, como llamamos a la madre, comentó a Correo que ayer el personal de SuSalud se comunicó con ella para recoger su testimonio sobre lo ocurrido el 23 de marzo cuando dio a luz mediante parto normal, y lo sucedido dos días después cuando le dieron de alta con una bebé que no era su hijo y a quien le dio de lactar por más de 10 horas sin saber que estaba infectada.

DEFENSORÍA

La jefa de la oficina defensorial de Arequipa, Andrea Sarayasi, sostuvo que hubo una grave negligencia por el intercambio de los bebés que debe ser investigada y sancionada por EsSalud, entidad a la que elevarán una Queja. También dijo que el Ministerio Público debe intervenir.

Mientras EsSalud no aclara ni reconoce los graves errores cometidos, Lucia carga sola con la angustia de llevar a su hijo a un tratamiento retroviral que, afirma, es muy probable que no debió ser necesario si a ella le hubieran informado a tiempo que estaba contagiada. El tratamiento retroviral no se lo brinda el Seguro, ella y su hijo son atendidos por el personal de un hospital del Ministerio de Salud.

PROTOCOLO

“Ellos dicen que a los seis meses de gestación me detectaron la enfermedad y que incluso me alertaron, pero eso no ocurrió. No lo supe hasta que en una posta del Minsa me hicieron una prueba rápida dos meses después del parto. Ellos (EsSsalud) han condicionado la vida de mi hijo”, dijo la madre.

Si el personal de EsSalud conocía del caso, incumplió con lo establecido en la “norma técnica para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH, sífilis y hepatitis” ya que una vez diagnosticada debieron hacer el acompañamiento de la paciente, proporcionarle un tratamiento antirretroviral, realizarle análisis para saber la carga viral que tenía, acompañarla al hospital de referencia, en este caso el hospital de Yanahuara, y durante el parto se le debió suministrar Zindovudina, medicamento que usado para retardar la progresión de la enfermedad.

Además, la recomendación es que el parto sea por cesárea para no exponer al bebé, pero Lucia tuvo un parto natural, e incluso, dijo que le hicieron un pequeño corte para que su hijo pudiera salir.

RECURRENTE

No es la primera vez que un intercambio de bebés se registra en el hospital de Yanahuara. En octubre, la madre de una joven que había dado a luz, denunció que el personal había intercambio a su hijo con otro cuando se lo llevaron para bañarlo. El personal de salud reconoció el error y entregó el bebé verdadero a la madre que hizo la queja y se excusaron en que ambos recién nacidos tenían el mismo primer apellido.