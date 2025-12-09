El hospital Honorio Delgado Espinoza tiene un cúmulo de chatarra depositada en la parte posterior que no ha podido eliminar y es uno de los principales obstáculos para poder llevar a cabo la modernización del Área de Imagenología, ya que el terreno que ocupa está destinado para la construcción del búnker donde se planea instalar el resonador y el tomógrafo que el Gobierno Regional de Arequipa se ha comprometido en comprar.

El director del hospital, Rodrigo Cruz Tagle, refirió que el retiro del material inservible tiene un costo estimado de 127 mil soles, monto que, actualmente, la institución no puede cubrir. “Estamos trabajando en un plan de contingencia para solicitar un presupuesto adicional. Es un requisito indispensable para poder realizar las obras”, señaló.

PROBLEMA

Ante la falta de recursos, también se evalúa la alternativa de pedir apoyo a la empresa que ejecutará la construcción, para que asuma parte del retiro de las piezas en desuso. “Necesitamos despejar la zona para avanzar. Incluso vender estos residuos es un proceso administrativo largo”, añadió el director.

La chatarra está acumulada desde tres meses, luego de que el Gobierno Regional de Arequipa despejara el terreno que se ha destinado para la contingencia del Iren Sur, cuya construcción estará a cargo de la empresa panameña Riga Services, los trabajos deben arrancar en enero de 2026.

El director recordó que la instalación del tomógrafo, cuyo proyecto proviene del 2020, recién logró concluir su expediente técnico y se encuentra en etapa de supervisión. Dijo que si todos los procesos avanzan sin trabas, la proyección es que el hospital podría iniciar la operación de estos equipos hacia mediados del 2026. Para ello también se requiere modernizar la casa fuerza, que es la central que abastece de energía al hospital para que el equipamiento que posee pueda funcionar con normalidad.