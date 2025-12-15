El intercambio de recién nacidos en el hospital III de EsSalud de Yanahuara, Arequipa, ha generado indignación luego de que los padres de una bebé con hipotiroidismo denunciaran que recién ocho meses después fueron informados del cambio, periodo durante el cual su hija estuvo expuesta al riesgo de VIH.

De acuerdo con el testimonio de los padres, recién el 10 de diciembre se enteraron de que su bebé había sido intercambiada con otro recién nacido y que, durante aproximadamente 10 horas, permaneció con una madre diagnosticada con VIH, quien incluso le dio de lactar.

Según relataron, la bebé nació el 19 de marzo y fue entregada con un retraso de dos días, bajo el argumento de que permanecía en incubadora. La madre fue dada de alta, pero su hija se quedó una semana más en el hospital y recién el 26 de marzo se la llevaron a casa, sin que se les informara de ninguna irregularidad.

“A los 19 días se queda internada nuevamente por diagnóstico de hipotiroidismo durante 3 días. Desde ahí nadie de EsSalud se comunicó con nosotros”, mencionó la madre en Exitosa.

Fue el último miércoles cuando la pareja fue citada por el nosocomio, momento en el que recibieron la noticia de que su pequeña había permanecido con otra madre, a quien posteriormente se le diagnosticó VIH. Tras esta alerta, los padres y la bebé fueron sometidos a pruebas, cuyos resultados fueron negativos.

RIESGO

No obstante, los médicos advirtieron que existe una ventana de riesgo, especialmente en recién nacidos, que puede extenderse hasta uno o dos años, lo que mantiene a la familia en constante incertidumbre.

Asimismo, la pareja cuestionó que nadie de EsSalud se haya comunicado con ellos durante varios meses y criticó el comunicado emitido por la institución, al considerar que minimiza la gravedad del hecho. Señalaron que la única respuesta recibida fue que una enfermera sería retirada.

“Prácticamente, nos dicen que nuestra bebé tiene posibilidades mínimas de que tenga el virus. No hay noches que no lloramos (...) Que hacemos nosotros, si tiene el riesgo de que contrajera el virus y se activa al año. Tenemos dos hijas más”, dijo el padre en la emisora radial.

Ante esta situación, los padres exigieron una exhaustiva investigación, sanciones a los responsables y garantías para el seguimiento médico de su hija.