Un nuevo caso de presunta negligencia en el hospital III de Yanahuara de EsSalud volvió a exponer la falta de cuidado en los procedimientos de atención a los pacientes, ya que tras la denuncia del intercambio de bebés que el Seguro Social se vio obligado a reconocer y la presunta inadecuada atención a una gestante con VIH, se conoció que la vida de una recién nacida también estuvo en riesgo al sufrir una fractura en la cabeza por caer al suelo. Afortunadamente, la bebé se encuentra estable y con su familia.

El caso fue denunciado ante el congresista Carlos Zeballos que durante dos días realizó una visita a los establecimientos de la Red Arequipa y sostuvo reuniones con los sindicatos de trabajadores y funcionarios para evaluar las diversas deficiencias de gestión y atención de los asegurados.

CAÍDA DE RECIÉN NACIDA

De acuerdo con los documentos a los que Correo tuvo acceso, la caída de la recién nacida ocurrió un mes después de la denuncia del intercambio de los bebés. La mañana del 16 de noviembre, se registró el nacimiento de una bebé en el hospital III de Yanahuara. Al momento de que una profesional la cargó para acercársela a la madre, se produjo la caída de la recién nacida que se golpeó la cabeza contra el suelo.

La pequeña se quedó al cuidado de su madre y se la mantuvo bajo monitoreo durante varias horas hasta que por la tarde finalmente fue evaluada por los especialistas, quienes detectaron una fractura en la cabeza por lo que tuvo que ser operada al día siguiente en el hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo. La pequeñita pudo superar la delicada intervención quirúrgica y fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital central.

Recientemente, la bebé fue dada de alta y se encuentra con su familia, aunque no se sabe si lo ocurrido provocará secuelas a futuro, por lo que se le debe hacer seguimiento a su caso.

SANCIONES

Este grave evento recogido por el congresista Carlos Zevallos durante su visita al hospital de Yanahuara, expone una vez más la falta de cuidado del personal en los procedimientos de atención a los asegurados.

Zeballos señaló que este caso, como los denunciados anteriormente, debe terminar en sanciones. “El hospital ya entregó el procedimiento administrativo (PAT) del caso anterior, pero insistió en que las investigaciones no pueden quedarse solo en documentos. Está en juego el prestigio del Seguro Social”, advirtió el parlamentario al término de la reunión con los funcionarios en al auditorio del hospital Carlos Alberto Seguin.

Correo esperó la salida de la gerente de la Red Arequipa, Guadalupe Mamani, para consultarle sobre las acciones que han tomado para que eventos lamentables, como los que se ha denunciado, no vuelvan a ocurrir. La espera en el exterior del auditorio, por donde todos los que participaron de la reunión salieron, fue en vano. La gerente utilizó una puerta secundaria en la parte posterior del recinto para retirarse y evitar cualquier pregunta.

COLAPSO EN ESSALUD

Respecto a la situación de EsSalud, el congresista Zeballos pintó un panorama preocupante. Tras visitar 47 hospitales en el país, dijo que la institución estaría cerca del colapso operativo y financiero. Solo en Arequipa, la deuda llegaría a 80 millones de soles, incluyendo 28 millones en medicamentos, lo que ya ocasionaría un desabastecimiento.

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Durante la reunión que el congresista sostuvo con los funcionarios de EsSalud en el hospital de Yanahuara, se informó que se conformó un comité que elaboro una lista de recomendaciones para la mejora de procesos que han sido comunicados a las áreas involucradas para evitar que se vuelvan a registrar futuros eventos que afecten a los asegurados.