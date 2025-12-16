El intercambio de bebés ocurrido en el hospital III de EsSalud Yanahuara ha destapado una cadena de omisiones que va más allá de un error que permitió exponer la salud de los asegurados e incluso trabajadores, ya que no se habría activado adecuadamente el protocolo de atención para pacientes con VIH, pese a que existía una duda clínica documentada en sus manos, una omisión que hoy es investigada internamente en EsSalud.

De acuerdo con la información brindada por la gerente de la Red Arequipa, Guadalupe Mamani, en la historia clínica de la madre portadora de la enfermedad e involucrada en el cambio de los bebés, figura un resultado dudoso para un positivo a VIH durante su gestación, por lo que se le pidió a la mujer repetir el examen, pero no se hizo, según dijo la funcionaria, por negativa de la entonces gestante.

Recordemos que en la entrevista brindada a Correo, la madre portadora aseguró que EsSalud nunca le informó de su enfermedad, no le brindaron tratamiento retroviral ni un parto diferenciado. “Por qué me tendría que negar (exámenes y tratamiento), de por medio estaba la salud de mi hijo”, nos dijo. Ella descubrió su positivo dos meses después del nacimiento de su bebé y fue de manera casual al acceder al pedido de una obstetra para que se hiciera una prueba rápida durante una campaña de despistaje hecha en un centro de salud del Minsa.

Sin embargo, al no haberse confirmado el diagnóstico y ante la ausencia de una nueva prueba, en el hospital se optó por atender a la gestante como a cualquier otra paciente al momento del parto. Tal como reconoció la gerente, sí existía una sospecha. Esa sola condición, la duda, debió activar las medidas preventivas orientadas a proteger al recién nacido al momento de su alumbramiento.

Guadalupe Mamani precisó que el deslinde de responsabilidades recaerá en el personal que realizó el seguimiento de la paciente durante el embarazo y durante su atención en el hospital de Yanahuara. En ese sentido, se investiga si hubo omisiones en el cumplimiento de los procedimientos de atención, pues se trataba de un caso sensible que requería un abordaje mucho más riguroso.

Respecto a la investigación por el intercambio de los bebés, la funcionaria señaló que hasta ahora solo una profesional de enfermería ha sido identificada plenamente por permitir el intercambio de los recién nacidos. No obstante, el proceso de indagación sigue abierto y no se descarta que haya más involucrados.

La familia de la bebé cambiada exigió que se le haga un seguimiento a su caso y la funcionaria dijo que darán la atención debida hasta cuando sea necesario y se despeje toda duda sobre un posible contagio en la niña.

La Gerente de la Red reconoció que el caso es “sumamente lamentable” y aseguró que EsSalud será implacable en la sanción. “No podemos permitir que hechos como este vuelvan a ocurrir”, remarcó la funcionaria tras anunciar que se hará un proceso de reestructuración interna de servicios del hospital Yanahuara, con el objetivo de corregir fallas, reforzar protocolos y recuperar la confianza de la población. “Extendemos nuestras disculpas públicas y asumimos el compromiso de mejorar nuestros procesos”, señaló Guadalupe Mamani.