El sector salud de Arequipa se encuentra en una situación crítica y sin vacunas contra la influenza para afrontar la variante K de la gripe H3N2. Según René Flores, presidente de la Federación médica de la región Arequipa, la falta de planificación y la escasez de vacunas son cuestiones preocupantes.

Giovanna Valdivia, jefa de inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, confirmó que no hay vacunas disponibles contra la influenza. Valdivia reveló que las 200 mil vacunas se agotaron tras una alta demanda que hubo en la última semana, tanto en niños como en adultos mayores.

Valdivia informó que, tras realizar una evaluación en los centros de salud, se solicitó al Ministerio de Salud el envío de más vacunas, pero la respuesta fue desalentadora: no hay disponibilidad de lotes, y la fecha más cercana de llegada se estima para marzo de 2026. “Las personas que ya se vacunaron deben estar tranquilas, la dosis se aplica una sola vez al año”, agregó Valdivia, aunque esta afirmación no minimizaría la preocupación de los ciudadanos por el inminente riesgo de contagio.

Por su parte, René Flores, resaltó que las condiciones en el Hospital Honorio Delgado Espinoza son inaceptables, reiterando la falta de reactivos en los laboratorios, el mal funcionamiento de servicios como lavandería y nutrición. Además de la falta de un tomógrafo, que es esencial para diagnósticos precisos, el nosocomio enfrenta una situación crítica que podría llevar a la suspensión de servicios en gineco-obstetricia, cirugía y traumatología, debido a la falta de equipos valorizados en aproximadamente 10 millones de soles.

La crisis de salud no se limita únicamente al Hospital Honorio Delgado. Las provincias de Caylloma, Castilla, Camaná e Islay también enfrentan deficiencias graves en infraestructura y equipamiento, lo que pone en peligro la atención médica.

Con lo antes expuesto, René Flores expuso hoy en la sesión del consejo regional el pedido de interpelación del gerente regional Walther Oporto. Los consejeros tendrán que juntar 5 firmas para oficializar el pedido y tras su aprobación, formular las preguntas para la interpelación.