Angustia, miedo e incertidumbre, es lo que sienten decenas de pacientes oncológicos de EsSalud debido a que el acelerador lineal, equipo indispensable para su tratamiento de radioterapia, dejó de funcionar, interrumpiendo sus sesiones y poniendo en riesgo la evolución de la enfermedad.

Según lo relatado por los asegurados, desde el jueves de la semana pasada, no se recibe a ningún asegurado para sesiones de radioterapia, afectando a cerca de 80 pacientes por día que requieren el servicio especializado. Los que se vieron perjudicados no solo viven en Arequipa sino también de regiones del sur del país como Tacna, Moquegua, Puno entre otras.

Mariza es una de ellas. Afronta un cáncer de mama descubierto en Moquegua, pero por la falta de equipamiento se vio obligada a trasladarse hasta Arequipa para recibir la radioterapia. De las 20 sesiones que le han programado, solo ha podido hacerse cinco por la para del equipo.

“El médico que me trata me ha dicho si no recibimos el tratamiento de manera continua, lo que se haya hecho es nada. Mi miedo es que el cáncer recrudezca y avance”, dijo la paciente que ayer estuvo junto a otros asegurados realizando una protesta en el hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo.

OBSOLETO

De acuerdo con la información brindada por los pacientes, el acelerador lineal estaría obsoleto desde el año 2023 y desde entonces se alargó la vida util del equipo a través de mantenimientos hasta que paralizó por completo. los asegurados señalan que pese a sus reclamos no tiene respuesta para solucionar el problema.

Los pacientes exigen la tercerización urgente del servicio para no interrumpr su tratamiento. El común denominador en todos los afectados es el temor a que el cáncer avance por la discontinuidad del tratamiento. “No pedimos privilegios, pedimos vivir. Queremos seguir luchando, pero sin el equipo adecuado estamos en el aire”, expresaron los asegurados.