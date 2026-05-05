El gerente general de la Sociedad de Beneficencia Arequipa, Augusto Arce Paredes, informó que la institución logró recuperar un espacio público ubicado alrededor del estadio Carlos Alfredo Villanueva de Umacollo, el cual había sido ocupado por una mujer que acumulaba desechos y alimentos en estado de putrefacción. La presencia de la persona había generado preocupación entre los vecinos del sector.

Arce Paredes señaló que las quejas ciudadanas alertaban sobre presuntas agresiones a niños que ingresaban al estadio, lo que motivó la intervención.

Tras una evaluación realizada por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, se determinó que la mujer tenía discernimiento de la realidad, por lo que no podía ser internada de manera forzosa, ya que ello constituiría un delito de secuestro.

La recuperación del espacio se efectuó en coordinación con efectivos de la comisaría de Yanahuara y personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Durante la intervención se retiraron los residuos acumulados y se restableció el orden en la zona, en atención a la demanda de los vecinos.

El gerente precisó que la mujer había ocupado el lugar de manera esporádica durante cuatro meses y hace 20 días pernoctaba allí, dejando alimentos en el espacio intervenido. “Se ha respetado el protocolo, hemos actuado sin ser nuestra responsabilidad y ante la exigencia de los pobladores se coordinó con otras instituciones. No se identificó debidamente y no dijo su edad”, añadió.