Arequipa: 17 trámites de vacancia a autoridades no son resueltos por el JNE

A la espera de la notificación oficial sobre el pedido de vacancia contra el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, se advierte que el problema no es aislado. Desde 2023 a la fecha, al menos 17 solicitudes de vacancia contra alcaldes y regidores continúan sin resolución en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que evidencia retrasos en la atención de estos procesos a nivel nacional.

En 7 de estas solicitudes se involucran a alcaldes, no obstante, en 2 de ellas ya se presentó el desistimiento del trámite, sin embargo, el JNE debe declarar el archivo definitivo del expediente. Cabe señalar que el último trámite corresponde a la vacancia en la alcaldía de San Juan de Siguas debido al fallecimiento de su autoridad edil.

Asimismo, 6 de los trámites corresponden a regidores que se desentendieron de sus funciones y se ausentaron a 3 sesiones ordinarias consecutivas.

Procesos de vacancia en trámite:

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas , por fallecimiento del alcalde Bernabé Llosa Briceño, en trámite desde el 27 de abril del 2026.

, por fallecimiento del alcalde Bernabé Llosa Briceño, en trámite desde el 27 de abril del 2026. Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres , la regidora Noelia Milagros Ramírez Obando, por inasistencia a 3 sesiones ordinarias, trámite iniciado el 8 de abril del 2026, aprobado por el Concejo Distrital.

, la regidora Noelia Milagros Ramírez Obando, por inasistencia a 3 sesiones ordinarias, trámite iniciado el 8 de abril del 2026, aprobado por el Concejo Distrital. Municipalidad Distrital de Huaynacotas , regidora Milder Anculle Llamoca por inasistencia a 3 sesiones ordinarias, trámite iniciado el 3 de abril del 2026, aprobado por el Concejo Distrital.

, regidora Milder Anculle Llamoca por inasistencia a 3 sesiones ordinarias, trámite iniciado el 3 de abril del 2026, aprobado por el Concejo Distrital. Municipalidad Provincial de Camaná , regidor Basilio Solis Huamani por contratación indebida, trámite iniciado el 26 de marzo del 2026, aprobado por el Concejo Provincial.

, regidor Basilio Solis Huamani por contratación indebida, trámite iniciado el 26 de marzo del 2026, aprobado por el Concejo Provincial. Municipalidad Distrital de Yanahuara , alcalde Sergio Javier Bolliger Marroquín por restricción de contratación, trámite iniciado el 2 de marzo del 2026.

, alcalde Sergio Javier Bolliger Marroquín por restricción de contratación, trámite iniciado el 2 de marzo del 2026. Municipalidad Distrital de Tipán , regidor Jheferson Rodrigo Arango Minaya por inasistencia a 3 sesiones, trámite iniciado el 8 de enero del 2026, aprobado por el Concejo Distrital.

, regidor Jheferson Rodrigo Arango Minaya por inasistencia a 3 sesiones, trámite iniciado el 8 de enero del 2026, aprobado por el Concejo Distrital. Municipalidad Distrital de Huanuhuanu , regidor Aquiles Oscco Córdoba por 3 inasistencias, trámite iniciado el 19 de noviembre, aprobado por el Concejo Distrital.

, regidor Aquiles Oscco Córdoba por 3 inasistencias, trámite iniciado el 19 de noviembre, aprobado por el Concejo Distrital. Municipalidad Distrital de Cocachacra , regidora Nathalie Ayme Paredes Arias por abuso de autoridad y usurpación de funciones, trámite iniciado el 18 de junio del 2025, aprobado por el Concejo Distrital.

, regidora Nathalie Ayme Paredes Arias por abuso de autoridad y usurpación de funciones, trámite iniciado el 18 de junio del 2025, aprobado por el Concejo Distrital. Municipalidad Distrital de Lluta , regidora Claudia Katherine Jacobo Mejía por inasistencia a 3 sesiones, trámite iniciado el 17 de junio del 2025, vacancia negada por el Concejo Distrital.

, regidora Claudia Katherine Jacobo Mejía por inasistencia a 3 sesiones, trámite iniciado el 17 de junio del 2025, vacancia negada por el Concejo Distrital. Municipalidad Provincial de Arequipa , alcalde Víctor Hugo Rivera por restricción de contratación, en trámite desde el 19 de mayo del 2025, vacancia negada por el Concejo Provincial.

, alcalde Víctor Hugo Rivera por restricción de contratación, en trámite desde el 19 de mayo del 2025, vacancia negada por el Concejo Provincial. Municipalidad Distrital de Socabaya , alcalde Juan Roberto Muñoz Pinto por restricción de contratación, en trámite desde el 31 de noviembre del 2025, vacancia negada por el Concejo Distrital.

, alcalde Juan Roberto Muñoz Pinto por restricción de contratación, en trámite desde el 31 de noviembre del 2025, vacancia negada por el Concejo Distrital. Municipalidad Distrital de Socabaya , regidora María de los Ángeles Carlín Torres por nepotismo, trámite iniciado el 14 de octubre del 2025, vacancia negada por el Concejo Distrital.

, regidora María de los Ángeles Carlín Torres por nepotismo, trámite iniciado el 14 de octubre del 2025, vacancia negada por el Concejo Distrital. Municipalidad Distrital de Cerro Colorado , alcalde Manuel Enrique Vera Paredes por restricción de contratación, en trámite desde el 1 de octubre del 2025, pedido en desistimiento.

, alcalde Manuel Enrique Vera Paredes por restricción de contratación, en trámite desde el 1 de octubre del 2025, pedido en desistimiento. Municipalidad de Mariano Nicolás Valcarcel, regidora Doris Valencia Aquino, JNE reforma acuerdo del Concejo Distrital y declara vacancia el 19 de junio del 2025, regidora convocada Nadian Ofelia Soncco Surco se niega a aceptar el cargo.

regidora Doris Valencia Aquino, JNE reforma acuerdo del Concejo Distrital y declara vacancia el 19 de junio del 2025, regidora convocada Nadian Ofelia Soncco Surco se niega a aceptar el cargo. Municipalidad Distrital de Chala , alcalde distrital Agustín Condori Motta, trámite iniciado el 8 de mayo del 2024, vacancia negada por el Concejo Distrital.

, alcalde distrital Agustín Condori Motta, trámite iniciado el 8 de mayo del 2024, vacancia negada por el Concejo Distrital. Municipalidad Distrital de Punta de Bombón , alcalde José Luis Ramos Carrera y los regidores José Beyamer Blanco Choquehuanca y Denny Daniel Ávila Ayala por nepotismo y contratación indebida, trámite iniciado el 27 de octubre del 2023.

, alcalde José Luis Ramos Carrera y los regidores José Beyamer Blanco Choquehuanca y Denny Daniel Ávila Ayala por nepotismo y contratación indebida, trámite iniciado el 27 de octubre del 2023. Municipalidad Provincial de Caylloma, regidora Lucía Concepción Rosas Flores por 3 inasistencias, trámite iniciado el 4 de octubre del 2024, aprobado por el Concejo Distrital.