Conductor de camión frigorífico muere en la Panamericana Sur, en Ocoña

La noche del lunes 4 de mayo terminó en tragedia para un conductor que recorría la Panamericana Sur en Arequipa cumpliendo su jornada de trabajo. El chofer de un camión frigorífico perdió la vida tras sufrir un despiste y volcadura a la altura del kilómetro 755, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

El vehículo, que había partido desde La Planchada con productos hidrobiológicos, terminó volcado a un costado de la vía, a pocos metros del puente del sector Bajada de Pescadores. En medio de la oscuridad y el silencio de la carretera, el conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina, sin posibilidad de ser auxiliado a tiempo.

La unidad, de placa V4P-854, pertenece a la empresa Transportes e Inversiones Camila. Sin embargo, el nombre del fallecido se mantiene en reserva, pero su muerte deja una nueva historia de pérdida en las rutas del país, donde cientos de transportistas pasan largas horas al volante para sostener sus labores.

Efectivos policiales y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y ordenar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue. Mientras tanto, las causas del accidente aún son materia de indagación.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan a diario los conductores de carga pesada, muchas veces en condiciones exigentes y en tramos de alta peligrosidad, donde un descuido o una falla pueden terminar en tragedia.